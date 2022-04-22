Turgutlu'da birlik ve beraberlik iftarı - Son Dakika
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Turgutlu'da birlik ve beraberlik iftarı

22.04.2022 15:35
Turgutlu'da birlik ve beraberlik iftarı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Üyeleriyle iftar programında bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Orta Park'ta gerçekleşen iftar programlarının ikincisi meclis üyeleri ve muhtarlar için düzenlendi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve programa katılan konuklar, iftar sofrasını birlikte paylaştı. İftar programı, duaların okunmasıyla başladı. Başkan Çetin Akın ardından, masaları tek tek ziyaret ederek Ramazan ayının ve Ramazan Bayramının sağlık, bolluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

İftar programında konuşma yapan Başkan Akın Ramazan ayının bereketini iftar sofralarında birlikte paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Pandemi koşullarının hafiflemesi ile bu yıl mübarek ramazan ayında gönül rahatlığı ile bir araya gelebiliyoruz, çeşitli programlar düzenleyebiliyoruz. Hepimizin bildiği üzere ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği bir aydır. Aynı ekmeği paylaşmaktan, aynı çorbadan içip aynı tabaktan yemek yemenin verdiği huzuru sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizim buradaki beraberliğimiz ve aynı ekmeği paylaşırken hissettiğimiz huzur, aslında ilçemizin sahip olduğu güzelliği yansıtıyor. Pandemi koşullarının hafiflemesini de fırsat bilerek özlediğimiz ramazan buluşmalarını rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Malumunuzdur ki ramazan ayı, bir anlamıyla paylaşmanın vaktidir. Sizin de desteklerinizle hem belediyemizin imkanları hem de hayırseverlerimizin katkılarıyla yıl boyu sürdürdüğümüz sosyal yardım faaliyetlerimizi, bu ay içerisinde daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle belediyemizin eliyle ihtiyaç sahibi birçok vatandaşımıza ulaşıyoruz. Bugün burada gösterdiğimiz birlik ve beraberliğin verdiği gücün sayesinde halkımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir nebze de olsun gidermeye çalışıyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarının bereketini herkesle paylaşmak için elimizden gelen ne ise fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz. Biliyorum ve samimi olarak inanıyorum ki, hepimiz Turgutlu'muza hizmet aşkı ile işimizi yapıyoruz. Halkımızın oyları ile iş başına geldik ve şükrediyorum ki yaklaşık üç yıldır bunun bilinci ile beraber çalışıyor, ilçemize sorumluluk alanımız içerisinde hizmet ediyoruz. Ben sizlerle çalışmaktan, doğduğum büyüdüğüm memlekete sizlerle beraber hizmet etmekten mutluyum, gururluyum ve aynı şekilde bu akşam bu mübarek sofranın etrafında sizlerle aynı ekmeği paylaşmaktan da çok mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Daha nice ramazanlarda aynı sofra etrafında buluşabilmeyi, bugünlerin manevi ikliminden hep birlikte istifade edebilmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Turgutlu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve aileleri, siyasi parti temsilcileri, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri katıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Turgutlu'da birlik ve beraberlik iftarı - Son Dakika


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