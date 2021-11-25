Üye Girişi
Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika

Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı

25.11.2021 12:23
Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı

Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride göç politikaları üzerinde Türk ve Alman kurumlarının iş birliğinin önemi vurgulandı.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Friedrich Ebert Vakfı İstanbul Temsilciliği'nin 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde ortaklaşa düzenlediği Türk-Alman Konferansı önemli sonuçlarla tamamlandı. Türkiye'den ve Almanya'dan uzmanlar, sosyal ve sağlık alanı uygulayıcıları ve akademisyenler tarafından iki ülke arasında 60 yıl önce başlayan göçün sonuçlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı konferansın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride, göç politikaları üzerinde Türk ve Alman kurumlarının iş birliği vurgulandı.

"Göç politikaları giderek uluslararasılaşıyor"

Konferansta Türk-Alman uzmanları tarafından tartışılan 60 yıllık göç hikayesi üzerinden çıkarılan sonuçlara göre bildiride; "Göç politikalarının giderek uluslararasılaşması, bu alanda önemli bir rekabetin de olduğunu gösteriyor. Her biri birer göç ülkesi olma yolundaki gelişmiş ülkeler, göçmen işgücü piyasasından ısrarla pay alma çabasında. Bu ihtiyaç onları Almanya örneğinde olduğu gibi göç politikalarını ve uygulamaları uluslararası standartlarla uyumlaştırmaya zorluyor. Almanya geçtiğimiz yıl 400 bin nitelikli göçmen çalışana ihtiyaç duyarken, sadece 65 bin civarında göçmen işgücü alabilmiş. Bu sayı ihtiyacın yüzde 20'sini bile karşılamıyor, üstelik ülkeye girişi kolaylaştırmaya yönelik tüm tedbirlere rağmen. Diğer birçok Avrupa Birliği ülkelerinde de devam eden bu ihtiyaca bakarak, gelecekte göç politikalarının daha insancıl bir boyut alacağı ve bu ülkelerde bulunan yurttaşlık haklarının büyük ölçüde göçmen kökenlilere de kullandırılacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"Çok dilliliğin desteklenmesi bekleniyor"

Bildiriye göre konferansa katılan uzmanlar tarafından, gelecekte göçmenlere tanınan hakların iyileşmesi, onların beraberinde getirdikleri dil, din ve kültürel farklılıkların önemli birer değer, hatta doğal sermaye olduğu görüşünün güçleneceği öngörülüyor. Özellikle göçmen çocuklarının eğitimi alanında yeni uygulamaların zemin kazanması beklenirken örneğin anadil ediniminin ve bununla birlikte eğitimde çok dilliliğin desteklenmesi, Almanya'da kurulma aşamasında bulunan yeni federal hükümetin de göç ve uyum politikalarında yerini alması bekleniyor.

"Türk ve Alman kurumlarının iş birliği vurgulandı"

Türkiye'de Suriyeli göçmenlerin de 10. yılında sorunların ele alındığı konferansta tartışılan çözümler konusunda özellikle Türk ve Alman kurumlarının iş birliği vurgulanan ana başlıklar arasında yer aldı. Bu kapsamda Türk-Alman kreşlerinde iki dilli ve çift diplomalı lisans programı mezunu öğretmenlerin yetiştirilebilmesi için Türk ve Alman üniversitelerinin işbirliği yapmaları gerektiği, aynı şekilde Türk Dili ve Kültürü, Din dersi ve kültürlerarası sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusu da ikili ortak yükseköğretim programlarını zorunlu kıldığı belirtildi.

"Sivil topluma önemli görev düşüyor"

Kamuya düşen görev yükseköğrenim alanının yanında ayrımcılığın önlenmesine yönelik yeni kurumların oluşturulması ve yapılacak düzenlemelerin devlet eliyle yürütülmesi de konferansta vurgulanan konular arasında bulunurken Türk ve Alman uzmanlar, göçmenlerin uyumu ve toplum tarafından kabul görmesi konusunda sivil topluma önemli görev düştüğü özellikle göçmenlere hizmet verecek uzman kuruluşların sivil toplum sektöründe oluşturulmasının daha etkili olacağı konusunda görüş birliğine vardı. - ANTALYA

Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı
Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı
Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı

Akdeniz Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Alman, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen 07:26 Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen

Son Dakika Haberleri
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim         
12:51
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türk-Alman Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement