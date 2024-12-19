Türk-İş asgari ücret önerisine AKP'den ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Türk-İş asgari ücret önerisine AKP'den ilk yorum

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türk-İş'in 2025 yılı asgari ücreti için önerdiği ücrete ilişkin soruya ''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız çıkar açıklamayı yapar'' diyerek yanıt verdi.

19.12.2024 22:29  Güncelleme: 23:05
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''BİZİM AK PARTİ'DE HER KAFADAN BİR SES ÇIKMAZ''

Türk-İş'in 2025 yılı asgari ücreti için önerdiği 29 bin 583 liralık teklife ilişkin soruya yanıt veren Çopuroğlu,''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız çıkar açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz'' şeklinde cevapladı.

SGK BORÇLARI AÇIKLAMASI

Çopuroğlu, SGK borçlarından dolayı haciz işlemi başlatılan belediyelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''5 il için 19 milyar TL borçtan bahsediliyor. Bütün bunlar devam ederken sanki her şey büyükşehirde tamanmış gibi bir belediye başkanı çıkıp diyor ki özellikle Suriye'de insanlar evlerine döndüklerinde orada ihtiyacı olan ne varsa yapıp teslim etmeyi taahhüt ediyor. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Madem orayı yapacak kadar paranız vardı, şu SGK borçlarını bir zahmet ödeyiverin. Diyeceksiniz ki SGK borçlarıyla alakalı neden muhalefet partili belediyelerine özellikle yükleniliyor? Haciz işlemi borcu olmayana yapılmaz. Borcu olan zamanında ödemezse haciz işlemine muhatap olur.''

Türk-İş asgari ücret önerisine AKP\'den ilk yorum

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Son Dakika Politika Türk-İş asgari ücret önerisine AKP'den ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa Sagdic:
    abi c.baskanindan izin almadan wc ye bile gidemez hale gelmisler. 62 10 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    böyle bir konuşma yapan kişi milletvekili yani düşünün kayseriyi 47 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Çok haklı her kafadan ses çıkmaz !tek kafadan ses çıkar...Tek kafa ne derse odur... 44 7 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Sen benim Mikletvekilim değilsin kusura bakma....!!!! hatta senin ben neyse Çoluğum Çoçuğum var 31 8 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    lafa bak lafa bide milletin vekili olacaksın. utanmada kalmamış. sıçmayada izin alın o zaman. 23 5 Yanıtla
  • Önder null:
    biat ettiginizden emir alirsiniz 15 3 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    desene ki ,biz kendi irademize sahip değiliz.Millete numara yapıyorsunuz.Neymiş ,biz de öyle her kafadan bir ses çıkmaz .Yetkili kurullarımız çıkar açıklama yapar.Yok yaa.Biz de yedik.Cık da de bir şey bakalım ne oluyorsun.Siz konusamazsınız.İzinsiz nefes bile alamazsınız. 11 3 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bunlar ancak kendilerine zam konusunda kıyakçılıl yaparlar asgari ücrete gelince 40 dereden su getirttirirler ben bu zihniyete karşıyım 8 4 Yanıtla
  • Osman A:
    C.başkanı yalakası bunlar.Koltuk gider korkusu.Milyonlarca insanın kaderi ve boğazına girecek lokma C.başkanının iki dudağı arasında dimi.Tek adam rejimi diyorlardı,dediklerini yaşaıyoruz. 7 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    24.000 TL Olacak 7 3 Yanıtla
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