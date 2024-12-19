Türk-İş asgari ücret önerisine AKP\'den ilk yorum

Politika

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''BİZİM AK PARTİ'DE HER KAFADAN BİR SES ÇIKMAZ''

Türk-İş'in 2025 yılı asgari ücreti için önerdiği 29 bin 583 liralık teklife ilişkin soruya yanıt veren Çopuroğlu,''Bizim AK Parti'de her kafadan bir ses çıkmaz. Yetkili organlarımız çıkar açıklamayı yapar. Tahmin ediyorum ki çok bir zaman kalmadı. Kısa bir zaman diliminde açıklama yapılacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bu konudaki değerlendirmesine şahit olup hep birlikte göreceğiz'' şeklinde cevapladı.

SGK BORÇLARI AÇIKLAMASI

Çopuroğlu, SGK borçlarından dolayı haciz işlemi başlatılan belediyelere ilişkin şu ifadeleri kullandı: ''5 il için 19 milyar TL borçtan bahsediliyor. Bütün bunlar devam ederken sanki her şey büyükşehirde tamanmış gibi bir belediye başkanı çıkıp diyor ki özellikle Suriye'de insanlar evlerine döndüklerinde orada ihtiyacı olan ne varsa yapıp teslim etmeyi taahhüt ediyor. Kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Madem orayı yapacak kadar paranız vardı, şu SGK borçlarını bir zahmet ödeyiverin. Diyeceksiniz ki SGK borçlarıyla alakalı neden muhalefet partili belediyelerine özellikle yükleniliyor? Haciz işlemi borcu olmayana yapılmaz. Borcu olan zamanında ödemezse haciz işlemine muhatap olur.''