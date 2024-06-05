Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı - Son Dakika
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Politika

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'nın seçileceği toplantıda Hakkari'ye kayyum atanmasını kınadı. AK Partili ve MHP'li bazı belediye başkanları Türk'e tepki gösterince bağrışmalar yaşandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

05.06.2024 14:43
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CHP'nin yerel seçim zaferinin ardından Türkiye'nin en büyük belediye birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni başkanın belirlenmesi için üyeler sandık başına gidiyor. 20 yıldır AK Partinin elinde tuttuğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde bu defa CHP'nin adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olarak seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

MECLİS TOPLANTISINDA KAYYUM TEPKİSİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısını yöneten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantıda Hakkari'de yaşanan olaylar dikkat çekerek DEM Partili belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanmasını kınadı. Türk, konuyla ilgili "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ BAŞKANLARDAN AHMET TÜRK'E TEPKİ

Bazı AK Partili ve MHP'li belediye başkanları Türk'ün açıklamalarına tepki göstererek "Biz kınamıyoruz" dedi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede hararetlendi. Salonda bağrışmalar yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI GERGİNLİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer arasında bir süre karşılıklı sözlü sataşmalar oldu. Diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

2023 FAALİYET RAPORU REDDEDİLDİ

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı faaliyet raporu, AK Parti ve MHP'li üyelerin kabul oylarına karşılık, CHP grubunun oy çokluğuyla reddedildi. Bu durumun ilk defa yaşanması ise oldukça dikkat çekti.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk\'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

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Son Dakika Politika Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Deniz Ormangören: Bir ülkeyi iki şey ayakta tutar eğitim ve adalet Allaha çok şükür ikiside bizde yok 23 5 Yanıtla
  • deyvani10 : devletin kanunu adalettir. ona buna göre evrilemez.herkes için adalet 10 1 Yanıtla
  • Irfan Aydın: bu adam hasta ölüyor diye çıkarmadılarmı mapustan 1 2 Yanıtla
    AKN OGZ: Evet mhp genel başkanı devlet bahçeli beyin sayesinde hemde 0 0
  • ozcan ozmercan: Kayyum değil kayyım Türkçeyi doğru kullanma adına düzeltme 2 0 Yanıtla

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