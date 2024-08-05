Türkiye dahil 4 ülkenin ismini sayan Bahçeli'den ''Kudüs Paktı oluşturulsun'' çağrısı - Son Dakika
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Politika

Türkiye dahil 4 ülkenin ismini sayan Bahçeli'den ''Kudüs Paktı oluşturulsun'' çağrısı

Türkiye dahil 4 ülkenin ismini sayan Bahçeli\'den \'\'Kudüs Paktı oluşturulsun\'\' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin öncülüğünde bir 'Kudüs Paktı' oluşturulması gerektiğini ifade eden Bahçeli; Suriye, Irak, Mısır'n da buna destek vermesi gerektiğini ifade etti.

05.08.2024 16:39
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in saldırılarına karşılık Ortadoğu'da barış ve huzurun sürdürebilir kılınması için 'Kudüs Paktı' oluşturulması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE DAHİL 4 ÜLKENİN İSMİNİ SAYDI

Kudüs Paktı'nın Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

" Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin vicdanının sesi, ileriyi gören gözüdür. Bu itibarla, bugün Gazze'yi yerle bir eden, Kudüs'te Mescid'i Aksa'yı her gün taciz eden, Batı Şeria'daki Filistinlilere huzur yüzü göstermeyen İsrail'in durdurulması hem Türk milletinin arzusu, hem de bölgenin ve dünyanın huzuru için asgari bir zarurettir. Bütün bunlar güçlü bir bölgesel dayanışma olmadan sağlanamayacaktır.

"BU ANAHTAR DOĞRU KULLANILMAZSA..."

Türkiye'nin çağrıları ve çabalarına bölge devletlerinin de samimi ve olumlu cevap vermeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar farklı şekillerde var olan Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam toplumlarının bir ve beraber olması gereken, tek ses, tek nefes halinde bulunması mecburiyet arz eden bugünkü insanlık döneminde,hakkımıza sahip çıkamazsak şerefimizi kaybedeceğimiz herkes tarafından iyi bilinmelidir. Kudüs konusu, sadece Filistinlilerin sorunu olmayıp bütün Müslümanların, aynı şekilde adalet ve hakkaniyet kaygısı taşıyan herkesin sorunudur. Kudüs, küresel barış ve huzurun anahtarıdır. Bu anahtar doğru kullanılmazsa tetiklenen kaos Ortadoğu'yu vurmakla kalmayacak, tüm dünyayı kasıp kavuracaktır.

"BARIŞ VE ÇÖZÜM İÇİN TEK BİR SEÇENEK VAR"

Milliyetçi Hareket Partisi inancımızın haysiyet ve davasını, mazlumların varlık ve yaşam haklarını sonuna kadar müdafaaya devam edecek, bu uğurda da taviz vermeyecektir. Zalimlere karşı safımız masumların yanıdır. Canilere ve insanlık dramına karşı tarafımız hakkın, hakikatin ve adaletin çizgisidir. Türkiye, 1967 şartlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin derhal kurulmasının Ortadoğu'da kalıcı barış ve çözüm için tek seçenek olduğunu başından beri ileri sürmektedir. Türkiye Filistin davasının samimi savunucusudur. İktidarıyla muhalefetiyle aziz Türk milleti bu mücadeleyi sürdürmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ülkemizdeki huzur, refah ve istikrar ortamının devam ettirilmesinin bölgesel gelişmelerle yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz.

"TÜM BÖLGE İÇİN ERTELENEMEZ BİR İHTİYAÇ"

Türkiye'nin güvenlik halkasında yer aldığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin siyasî ve ekonomik bakımdan istikrara kavuşmasına millî güvenliğimiz açısından büyük önem atfediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinin katılımıyla oluşturulacak bir 'Kudüs Paktı'nın ülkemizin güvenliği bakımından da gerekli görüyoruz. Geldiğimiz noktada bölgenin; kendi ayakları üstünde durmak, emperyalist ülkelerin çizdiği politikalara göre değil, kendi imkân ve kaynaklarını halkının geleceği için kullanma becerisini göstermek, aynı zamanda da bölge ülkelerini bir insanlık suçu olan terörün menşei ve merkezi konumu olmaktan kurtarmak, tüm bölge ülkeleri için ertelenemez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Suriye'nin kaos üreten yapısına toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde çözüm üretilmesi bölgenin istikrarı bakımından öncelikli bir zorunluluktur.

"HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİDİR"

Bununla birlikte, bölgede yaşayan tüm halkların huzur ve güvenliğini sağlamak, insanca yaşamanın erdeminden nasiplerini almalarını temin etmek gibi bir insanî yükümlülük de vardır. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi evrensel değerlerin hiçe sayıldığı ve her gün biraz daha anlamını yitirdiği Gazze'de, İsrail'in mazlum Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasının derhal son bulması gerekmektedir. Tüm Dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netenyahu yargılanıp tutuklanmalıdır. Gazze'de gelinen nokta, 1967 şart ve sınırlarını esas alan iki devletli bir çözümün zorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. O sebeple bu sorunlu coğrafyada huzur ve barışı, istikrarı ve ekonomik kalkınmayı, paylaşma ve dayanışmayı mümkün kılacak bir adıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgenin bir 'huzur kuşağı' olmasını mümkün kılacak 'Kudüs Paktı'nın kurulmasına Türkiye öncülük edebilecektir. Zira, bölge ülkelerinin tüm inisiyatifi eline alarak, dayanışma ve işbirliği içerisinde bölgesel sorunları çözebiliyor olması, bölgenin geleceği açısından hayati derecede önemlidir. Bu bölgenin kaos üreten yapısının derhal sona erdirilerek dünyaya refah ve istikrar ihraç eden bir yapıya kavuşturulması acil bir ihtiyaçtır. İnanıyoruz ki bu girişim, ilgili ülkelerde de karşılık bulacak, Gazze'nin, Kudüs'ün ve bölgenin makûs talihini değiştiren tarihî bir adım olacaktır."

Devlet Bahçeli, Türkiye, Suriye, İsrail, Kudüs, Mısır, Gazze, Irak, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye dahil 4 ülkenin ismini sayan Bahçeli'den ''Kudüs Paktı oluşturulsun'' çağrısı - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • ferdi keskin: Bırak bu işleri devlet su işleri 63 28 Yanıtla
    Zafer El: bırakmaz yapıştı para dadlı 9 4
  • Ekrem Tepecik: İrakı bilmem ama Suriye'nin bu hale gelmesinde büyuk vebalimiz var. Eski Suriye olsaydi İsrail bu kadar fevri davranamazdı. 56 19 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: bence siz artık susmalısınız! 28 12 Yanıtla
  • Murat Çevre: Katar da unutulmasin 14 10 Yanıtla
  • ece handem: işte boş konuşur devlet bahçeli 11 5 Yanıtla
  • soner yavuz: SAYIN BAHÇELİ ELEKTRİĞE % 38 ZAM DOĞALGAZA % 38 ZAM ENFLASYON ALMIŞ BAŞINA GİDİYOR NE OLUCAK BU HALKIN HALİ SEN KUDÜS PAKTINI BOŞVER BİR GÜNDEN BİR GÜNEDE BU ÜLKE HALKININ DERTLERİNE DERMAN OL ANCAK GÜNDEM DEĞİŞTİRİN 13 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: etkisiz ve yetkisiz 11 4 Yanıtla
  • Ankara null: showw 10 5 Yanıtla
  • Oooo: Sayın Bahçeli İsrail in bölgede kendisine tehdit olarak gördüğü güçlü ve gelişmekte olan Suriye ve Irak'ta muhalifleri destekleyerek bölüp zayıflatan kim? 10 1 Yanıtla
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