Üye Girişi
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı - Son Dakika

Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı

27.01.2022 13:17
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Afganistan'a insani yardım götüren trenlerden ilki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Afganistan'a insani yardım götüren trenlerden ilki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

Ankara Tren Garı'nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, iyiliklerin sınır tanımadığını ve bereketinin katlanarak devam ettiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan'a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek" dedi.

'KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Bakan Soylu ise "Bizim orada, 'huzuru gerçekleştireceğim' diyerek, oradan nasıl kaçacağını bilemeyenlerin yüzüstü bıraktığı ve esas itibarıyla da 'ne olursa olsunlar' diye kaderlerine terk etmeye çalışılan kardeşlerimizi yalnız bırakmamız mümkün değildir. Kim ne derse desin; batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Onlar her meseleyi kendilerini korumak adına yapıyorlar. Bu tren ilk sefer olarak başlıyor. Öğleden sonra 2'nci sefer de olacak ve bu tren devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği Türkiye'ye başka bir anlam daha kazandırmıştır; son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Ama gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız" diye konuştu.Konuşmaların ardından toplam 46 vagondan oluşan ve 748 ton gıda, sağlık, giyim, battaniye ve hijyen malzeme taşıyan trenlerden ilki Afganistan'a uğurlandı.

Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı
Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı - Son Dakika


Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu? Erdoğan, "İBB Başkanıyken AKOM'da karargah kurardık" demişti. AKOM ne zaman kuruldu?         
13:20
Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında kişi gözaltına alındı Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında kişi gözaltına alındı         
13:11
Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı         
13:06
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Başkan Çebi'den ilk açıklama Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Başkan Çebi'den ilk açıklama         
12:52
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler...         
10:48
Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü Gerilimin tırmandığı Ukrayna'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü         
10:12
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49

Son Dakika Haberleri
13:10 Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayında kişi gözaltına alındı
13:08 Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti
13:05 Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı
13:00 Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor
12:48 Necip Hablemitoğlu'nun eşinden yeni paylaşım: Adalete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
12:38 Hayranları çok üzüldü! Koronavirüsün Messi'de bıraktığı hasar sanılandan çok daha büyük
12:34 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolcuğuna uğurlanıyor
12:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e ağır tepki: Gerçekle bağını kaybetti
12:07 Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!
11:50 Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 13:25:42. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement