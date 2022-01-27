Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren ilk tren yola çıktı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den Afganistan'a insani yardım götüren trenlerden ilki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle uğurlandı.

Ankara Tren Garı'nda düzenlene törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve yetkililer katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, iyiliklerin sınır tanımadığını ve bereketinin katlanarak devam ettiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, iyiliğe ihtiyaç olan bütün mazlumların yanında olduğunu her zaman ispatlamıştır. Bugün göndereceğimiz 2 trenimiz 46 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4 bin 168 kilometre yol kat ederek İran ve Türkmenistan üzerinden 16 gün içinde Afganistan'a ulaşacak. Bu iyilik trenleri, her zaman devam edecek" dedi.