Türkiye\'den İran ve İsrail\'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından gözler, terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi. Bu süreci Milli İstihbarat Teşkilatı anbean takip edecek. Ankara'nın planı hazır. Kaynaklara göre, 4 ay içerisinde sonuç alınabilir.

DEM PARTİ YASAL ADIMLAR ATILMASINI BEKLİYOR

NTV'de yer alan habere göre, DEM Parti, yeni süreç kapsamında yasal adımlar atılmasını ve Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının düzenlenmesini bekliyor. Kaynaklar, Öcalan'ın şartlarının Ada'da düzeltileceğini, DEM üzerinden temasların devam edeceğini belirtiliyor.

LOZAN DEĞERLENDİRMESİ

Kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığı vurgulandı.

"İLK ETAPTA DİYARBAKIR ANNELERİNİN ÇOCUKLARI GETİRİLMELİ"

Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor. Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.

İRAN VE İSRAİL'E UYARI

Kaynaklar, İsrail ve İran'ın tavırlarının, Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da ifade etti. İsrail'in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. "Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız" dendi.