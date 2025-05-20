Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından gözler, terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi. Bu süreci Milli İstihbarat Teşkilatı anbean takip edecek. Ankara'nın planı hazır. Kaynaklara göre, 4 ay içerisinde sonuç alınabilir.
NTV'de yer alan habere göre, DEM Parti, yeni süreç kapsamında yasal adımlar atılmasını ve Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının düzenlenmesini bekliyor. Kaynaklar, Öcalan'ın şartlarının Ada'da düzeltileceğini, DEM üzerinden temasların devam edeceğini belirtiliyor.
Kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığı vurgulandı.
Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor. Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.
Kaynaklar, İsrail ve İran'ın tavırlarının, Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da ifade etti. İsrail'in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. "Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız" dendi.
Son Dakika › Politika › Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)