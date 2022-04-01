Türkiye'den Ukrayna'nın garantörlük talebine yanıt: Olumlu bakıyoruz - Son Dakika
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Türkiye'den Ukrayna'nın garantörlük talebine yanıt: Olumlu bakıyoruz

01.04.2022 23:19

Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için iki ülke, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de görüştü. Bu müzakereden sonra Ukrayna, Türkiye dahil 10 ülkeden garantörlük talep etti. Ukrayna'nın bu talebiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz. Türkiye bu anlamda son dönemde öne çıkan en önemli ülke." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşında 36. günü geride bırakırken iki ülke arasında bir süredir barış görüşmeleri devam ediyor. Bu çerçevede hafta başında Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da barış müzakeresi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu görüşmeyle ilgili birtakım değerlendirmede bulundu.

"HERKES KÖPRÜLERİ ATARSA KİM KONUŞACAK"

Türkiye'nin Rusya'ya yaptırımlara neden katılmadığıyla ilgili konuşan Kalın, "Rus ve Ukraynalı muhataplarımızla yakın temas sürecek. 10 yıldır Rusya ile gelişen ile ilişkiler bugün Ukrayna krizinde meyvelerini veriyor. Karabağ'da da öyle oldu. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak. Bizim odaklamamız gereken nokta bir an önce bu savaşın sonlandırılması. Bizim çabamız iletişim kanallarını açık tutarak, iki tarafın güvenini kazanarak ve bunu muhafaza ederek bu çalışmaları yürütmek." diye konuştu.

Türkiye'den Ukrayna'nın garantörlük talebine yanıt: Olumlu bakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

İki liderin görüşmesiyle konuşan Kalın, "Kiev ve civarında 2 gündür bir rahatlama var ama Ukrayna tarafında bir endişe var. Kalıcı ateşkesin şartları nasıl oluşur bunun takibini yapacağız. Bu barışın oluşması için kim katkı verebiliyorsa bunu takdirle karşılıyoruz. Ancak liderler düzeyinde bir görüşme olursa son nokta konulabilir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'NIN GARANTÖRLÜK TALEBİ

Ukrayna'nın garantörlük talebine değinen Kalın, "Şu an garantörlük aşamasında değiliz, biz bu konuya olumlu bakıyoruz. Ukrayna ve Rusya'nın hem konuştuğu hem güvendiği nadir birkaç ülkeden biriyiz. Türkiye bu anlamda son dönemde öne çıkan en önemli ülke. Biz müzakere heyetleriyle İstanbul'a gelmeden önce de temas halindeydik. Akan kanı durdurmak için tarafları cesaretlendirdik. İki taraf da İstanbul'da kendilerini güvende hissettiklerini bize söyledi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmelerin neticesinde sahada bir takım iyileşmeler göreceğiz. Batılı dostlarımız da bizim dengeli duruşumuzu anlıyorlar. Herkes Rusya ile köprüleri atarsa Rusya ile kim konuşacak? Yaptırımlarla ilgili Birleşmiş Milletler'de alınmış bir karar yok. Türkiye'nin yaptırım uygulamaması iletişim kanalının açık tutulması açısından önemliydi." şeklinde konuştu.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili konuşan Kalın, "Türkiye'nin güvenilirliği ve referans olması önemli. Öncelikli derdimiz bu savaşı sona erdirmek. Boğazları ve Karadeniz'i savaşın dışında tuttuk. Türkiye'nin yaptığı katkı herkes tarafından takdir ediliyor. Ukrayna'nın güvenlik garantileri istemesi hakkıdır. Bu savaş sona erdiğinde dünyada yeni bir güvenlik mimarisi inşa edilmiş olacak. Hepimiz sorumluluk içinde hareket etmeliyiz." dedi.

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Son Dakika Politika Türkiye'den Ukrayna'nın garantörlük talebine yanıt: Olumlu bakıyoruz - Son Dakika


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