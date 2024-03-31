Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi - Son Dakika
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Politika

Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi

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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Türkiye genelinde oy verme işlemi tamamlandı. 32 ilde saat 07.00-16.00, diğer illerde ise saat 08.00-17.00 arasında oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Şimdi gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

31.03.2024 16:56  Güncelleme: 17:06
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31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 itibariyle başladı ve 16.00'da son buldu. Ankara ve İstanbul'un da dahil olduğu geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy işlemi, 17.00'de sona erdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam 81 ilindeki tüm sandıklar kapandı. Görevliler sayım işlemlerine başladı.

SEÇİM YARIŞI TÜRKİYE GENELİNDE SONA ERDİ

Toplamda 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, görevliler sayım işlemlerine başladı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği, ayrıca il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde şimdi gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işlemi sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlandı. Yayın yasağı ile ilgili karar verilecek toplantı birazdan başlayacak." dedi.

32 İLDE SANDIKLAR 16.00'DA KAPANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi

Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Taner Ozkaya: murat kurum 17 40 Yanıtla Emre Sevinc: Gerekirse soğanda yersiniz diyecem ama artık kilo olmuş 40 tl soğanda yiyemezsiniz 7 3
  • Bulent Cebeci: Ekrem İmamoğlu na 2.dönemi hayırlı olsun bu sefer en az 1.500.000 oy fark bekliyorum. 24 14 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Beklenen seçimde bittiii şimdi kemerleri bağlayın dört sene seçim yok zam yağmurları başlar artık nasıl meletecekler bizi bakalım. 26 8 Yanıtla
  • Kemsl: Hadi bakalım 7 1 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Aklıma Gılışdaroğlu geldi, ama aklımda deli deli sorular, Acaba oy kullandı mı? Kullandı ise kime verdi? İlk kez kaybetmediği bir seçim Olacak? 4 3 Yanıtla
  • Hakan Caf: A partisi reisimiz bir çok yerde kaybeder.Emeklinin hezimetine uğrar 4 3 Yanıtla
  • Hakan Ayan: ÜLKEMIZ VE MILLETIMIZ INSANLIK ADINÀ HAYIRLI OLMASINI TEMENNI EDERIM ADIL OLAN KAZANSIN 3 1 Yanıtla
  • Akbt Drn: AKP NİN BU SEÇİM SONUÇLARINDAN SONRA GENEL SEÇİMLERE İYİ HAZIRLANMASI GEREKİYOR SESİNİ ÇIKARANLARI GÖRMEZDEN GELEMEZ KİMSE EMEKLİ OLSUN ÇALIŞAN OLSUN KADEMELİ BEKLEYEN OLSUN HER DERDE DEVA OLMALIYDINIZ SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLANILMAMALI BAĞZI ŞEYLER YR PARTİSİNİN OYUNU TAKİP EDECEĞİM BUGÜN SAĞ BÖLÜNÜYORMU ONU HEP BİRLİKTE İZLEYELİM 0 0 Yanıtla
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