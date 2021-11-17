Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri Washington'da bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye ile ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri, ABD Washington'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı Washington ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması

konusunda mutabık kalındı" denildi. - ANKARA