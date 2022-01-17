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Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma - Son Dakika

Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma

17.01.2022 22:26
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta, Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta, Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelmiş, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan ve Rama arasındaki görüşmelerin ardından Türkiye ve Arnavutluk arasında afet ve acil durum yönetimi, medya, devlet arşivleri, kültür ve sanat, güvenlik, gençlik ve spor ile protokol alanında 7 anlaşma imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Megi Fino, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Evis Kushi, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Elva Margariti, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Opera, Bale ve Folk Topluluğu Arasında İşbirliği Protokolü'ne, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Dallendyshe Bici, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ulusal Sivil Koruma Kurumu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı'na, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arşivler Genel Müdürü Dr. Ardit Bido, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arasındaki İşbirliği Protokolü'ne imza attı. - TİRAN

Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma
Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tiran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Arnavutluk arasında 7 anlaşma - Son Dakika


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