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Türkiye ile Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk görüşme - Son Dakika

Türkiye ile Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk görüşme

14.01.2022 16:05
Türkiye ile Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk görüşme

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla diplomatik adımlar atılıyor. Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. 13 yıl sonra ilk olma özelliği taşıyan görüşmenin ardından Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da bir araya gelmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" denildi. Açıklamada, Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihinin diplomatik kanallardan bilahare belirleneceği kaydedildi.

Rubinyan, görüşme öncesi Rus yetkiliyle bir araya geldi

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Hunanyan ise kritik görüşme öncesinde Ermenistan Özel Temsilcisi Rubin Rubinyan'ın Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile bir araya geldiğini duyurdu. Hunanyan, Rubinyan ve Rudenko'nun görüşmesine yönelik, "Taraflar, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

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Ermenistan, Büyükelçi, Moskova, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye ile Ermenistan arasında 13 yıl sonra ilk görüşme - Son Dakika
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