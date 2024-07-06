Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad\'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde önemli bir aktör olması beklenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın özel medya danışmanı Luna El Şibil şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

06.07.2024 10:57  Güncelleme: 11:21
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Suriye Devlet Başkanı'nın Özel Medya Danışmanı olan ve Türkiye- Suriye arasındaki olası görüşmelerde yer alması beklenen Luna eş-Şibil, Şam'a giden yollardan birinde geçirdiği trafik kazasının ardından eş-Şami Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu şüpheli olay, "Kaza mı yoksa suikast mi?" sorusunu akıllara getirdi.

NORMALLEŞME ADIMLARI ESRARENGİZ KAZA

Suriye ile Türkiye arasında ilişkilerde yeni bir döneme girildi ve Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılıklı olarak ılımlı mesajlar verdi. Ülkeler arasında yeniden diyaloğun başlaması için gerekli adımlar atılırken o görüşmelerde yer alması beklenen kilit isimlerden biri olan Esad'ın özel danışmanı Luna El Şibil salı öğleden sonra Şam'a giden yollardan birinde trafik kazası geçirdi.

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kendisini taşıyan aracın savrularak yoldan çıkması sonucu ağır şekilde yaralanan Sibil, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

KAZA GİZEMİNİ KORUYOR

Olayla ilgili gizemli bir durum olduğu ve zırhlı bir aracın arkadan çarparak arabayı yolun ortasına ittiği yönünde çeşitli haberler yayıldı. Bir başka habere göre ise kendisine çarpan aracın ön kısmında metal bir destek bulunuyordu ve bu da eş-Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu.

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTI

Hayatını kaybeden Şibil'in, Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde önemli bir aktör olması bekleniyordu. Ayrıca Şibil'in general kocası ise İran destekli Haşdi Şabi tarafından geçtiğimiz günlerde Esad'ın Şam'da bulunan sarayından özel operasyonla tutuklanmıştı.

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Son Dakika Politika Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: vaybe danışmanlar suriyede murat131 gibi araçlarla yolculuk yapıyor demekki yazık olmuş 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: vardır bi dümen 2 1 Yanıtla
  • Şefik Bugur: iyi ki ölmüş lo 0 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü - Son Dakika
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