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Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı

03.02.2022 18:59
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi. Erdoğan ve Zelenskiy baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlerken, toplantı öncesi Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasındaki programların karşılıklı tanınmasına ilişkin eylem planı oluşturulurken, Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Gençlik Politikası alanında iş birliği anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Vergi Servisi arasında ise Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Türk Standartları Enstitüsü ile Ukrayna Bilimsel Araştırma ve Stardardizasyon, Belgelendirme ve Kalite Sorunları Hakkında Eğitim Merkezi arasında mutabakat muhtırası, Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında 4 Aralık 2009 tarihinde Kiev'de imzalanan Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması'nın tadil edilmesine yönelik protokol imzalandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında ayrıca Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Gümrük Servisi arasında ise Ortak Gümrük Komitesi tesis edilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Öte yandan görüşmede, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında yetkili Ekonomik Operatör Programları'nın karşılıklı tanınmasına ilişkin eylem planı oluşturuldu. - KİEV

Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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