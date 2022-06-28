Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! İşte isim isim iade edilecek teröristler - Son Dakika
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! İşte isim isim iade edilecek teröristler

28.06.2022 23:22
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! İşte isim isim iade edilecek teröristler

Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya ülkesinde barındırdıkları teröristlerden ve güvenlik endişelerinden dolayı karşı çıkıyordu. İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki dörtlü zirvede anlaşma sağlandı. Görüşme sonrası imzalanan ortak bildiride İsveç ve Finlandiya ülkelerinde barınan terör suçlularının Türkiye'ye iade edileceğini taahhüt etti.

29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek olan NATO liderler zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO yetkilileri Madrid'de bir araya geldi. İki bölüm halinde tamamlanan görüşmeler sonucunda Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini destekleyeceğini belirtirken iki ülke de Türkiye'nin verdiği bilgi ve deliller doğrultusunda ülkelerinde bulunan terör suçlularını Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti.

ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATILDI

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşme sonrası ortak bildiriye imza atıldı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK SAĞLAMAYACAK

3 ülkenin imzaladığı ortak bildiride Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği terör suçlularının iadesini iki ülkeye kabul ettirdi. Bildiride yer alan ilgili maddeler ise şöyle: "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir. Finlandiya ve İsveç terörizmi tüm biçim ve tezahürleriyle en kuvvetli şekilde reddeder ve kınar. Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar, Türkiye'yle ve mağdurların aileleriyle en derin dayanışma duygularını ifade eder.

PKK'NIN YASAKLANMIŞ TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU TEYİT ETTİLER

Finlandiya ve İsveç, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit eder. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin, bunların uzantılarının faaliyetleri ile iltisaklı kuruluşlar ve paravan örgütler içerisinde yer alan veya bu terör örgütleriyle bağlantısı bulunan şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç bu terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir. Finlandiya ve İsveç, bu terör örgütlerinin emellerini reddeder.

TÜRKİYE'NİN İADE TALEPLERİ İŞLEME KONULACAK

Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır."

BUGÜNE KADAR OLUMLU CEVAP VERMEDİLER

Finlandiya, bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği 10'u terörden, 2'si ise diğer suçlardan arananlar olmak üzere 12 kişiyi teslim etmedi. İsveç de Türkiye'nin iadesini istediği 26'sı terör, 7'si diğer suçlardan arananlar olmak üzere 33 kişiyle ilgili dosyaya olumlu cevap vermedi.

İKİ ÜLKEDEN İSTEN TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; istenen teröristlerin isimleri şöyle; Finlandiya'dan, PKK ile bağlantılı Sultan Aktepe, Sezgin Çırık, Burcu Ser, Osman Yağmur ve Tekin İstekli; FETÖ ile iltisaklı Mehmet Demir, Adil Erol, Abdulkadir Yılmaz ve Zeynel Abidin Karadiş isteniyor. İsveç'ten ise PKK ile ilişkili Derdiye Kül, Nuray Şen, Cahide Adsay, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç Bilgin, Mehmet Filiz, İsmet Kayhan, Halef Tak, Aziz Turan ve Ragıp Zarakolu hakkında iade talepleri var. FETÖ ile bağlantılı isimler; Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz ve Sinan Saraç. TKP-ML/TİKKO ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Nermin Candan, Mustafa Candan ve Musa Doğan İsveç'ten geri isteniyor. DHKP-C'li Serkan Meriç ile THKP-C'li Hamza Yalçın da Türkiye'nin talep ettiği isimler arasında yer alıyor. Dolandırıcılık, uyuşturucu, cinayet ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan iadesi talep edilen isimler; Okan Kale, Dede Taş, Arslan Şenol, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş ve Mehmet Turgay.

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Son Dakika Politika Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! İşte isim isim iade edilecek teröristler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile mutabakata vardı! İşte isim isim iade edilecek teröristler - Son Dakika
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