Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı

22.06.2022 22:59
Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye, savunma sanayisinde çok başarılı örnekler çıkaran yerli ve milli ürünlere bir yenisini daha ekledi. Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi açıldı. Açılış dolayısıyla düzenlenen törende sualtı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, geri sayımın ardından "Bismillah, salvo ateş" komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsülün başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.

Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Karadan uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
Erdal Bahçıvan: 'İso 500 Araştırması, Türk Sanayisinin Ne Denli Büyük Bir Potansiyele Sahip Olduğunu Gözler Önüne Seriyor' Erdal Bahçıvan: 'İso 500 Araştırması, Türk Sanayisinin Ne Denli Büyük Bir Potansiyele Sahip Olduğunu Gözler Önüne Seriyor' Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni
Kaynak: İHA

Deniz Altı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:05:15. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı tesisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement