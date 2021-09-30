Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi - Son Dakika

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu.

"TEMASLAR SONRASI 'YUVA'YA DÖNÜŞ" NOTUNU DÜŞTÜ

Bölgede temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Ali Rıza Güney, yaptığı videolu paylaşıma "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notunu da ekledi.

IRAK MERKEZ BANKASI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Bir sonraki tweet'inde ise Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Ghalib Al-Kitab ile fotoğrafını paylaşan Güney, yabancı dilde "Bugün Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Ghalib Al-Kitab ile bankacılık ilişkilerimizi görüştük. Buradan ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeye başlayabiliriz" dedi.