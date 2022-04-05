Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı - Son Dakika
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı

05.04.2022 21:59
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev'e taşındı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev'e taşındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, geçici bir süre için faaliyetlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşımıştı. Büyükelçilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev'e, evimize döndük" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz" denildi. - KİEV

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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