Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var

Türkiye\'nin normalleşmek için Suriye\'ye 4 şartı var

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edildi.

28.08.2024 15:01
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Türkiye ile Suriye arasındaki 'normalleşme' çabaları karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çağrısında bulunmuştu.

"BİZ DAVETİMİZİ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" ifadelerine yer vermişti.

13 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

13 yıldır süren iç savaş neticesinde 10 milyondan fazla insan ülkeyi terk ederken bölge terör örgütleri ve onların finansörleri, koruyucularının oyun sahası haline geldi. 13 yıl sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşebileceğini, ilişkileri normalleştirebileceklerini belirtti. Karşılıklı açıklamaların ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir açıklama geldi.

TÜRKİYE ŞARTLARINI AÇIKLADI

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye, Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin şartlarını açıkladı. Yapılan açıklamada; ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolunun 4 maddeden geçtiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

  • Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,
  • Suriye'nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,
  • Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,
  • İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.

Bu anlayış hakim kılınıp gerçekçi yaklaşımlar hayata geçirildiği takdirde, Suriye'nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır.

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Son Dakika Politika Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz: bunu 2011 yapsaydınız şu an için bir sorun yoktu 36 4 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Sayın beşar esat 10 tane şart koysanız da mecbur kabul edecek tir sayın recep 5 28 Yanıtla
  • Aykut Gülşen: Suriye lileri gönderme konusunda mutabakat yapsanız.Türkiye rahat bir nefes alsa. 21 1 Yanıtla
  • Semih ince: Esad istese bile tayyip göndermez surileri 12 6 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Başka çare yok 12 0 Yanıtla
  • Remzi Simdi: Peki Suriye nin bunu iplediği varmı ?? 6 4 Yanıtla
  • Veli Dag: anlasilan geri vites sonuc vermedi smdide onurlu cikis araniyor 6 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız: tam tersi olmasın 7 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bu uzun misafirlikten biz yorulduk artık 6 0 Yanıtla

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