Türkiye'nin İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsrail Haniye için 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'de krize yol açtı.
Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.
Sosyal medyadan da skandal bir paylaşım Katz "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan Katz'ın mesajına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Katz'ın sözlerine sert tepki gösterdi ve "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Politika › Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı - Son Dakika
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