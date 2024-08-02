Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye\'nin Tel Aviv\'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle 1 günlük yas ilan ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçilikte Türk bayrağının yarıya indirilmesi diplomatik kriz çıkardı. İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağıran İsrail Dışişleri Bakanı Katz skandal bir paylaşımda bulundu. Katz'a yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi.

02.08.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin İsrail'in suikastı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsrail Haniye için 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'de krize yol açtı.

TÜRK MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Sosyal medyadan da skandal bir paylaşım Katz "Elçilik temsilcileri Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yas tutabilir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN KATZ'IN SKANDAL SÖZLERİNE TEPKİ

İsrailli Bakan Katz'ın mesajına Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Katz'ın sözlerine sert tepki gösterdi ve "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye, Tel Aviv, Türkiye, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • emre araçlı: Doğru olanı yaptık arkadasında duralım, Türkiyemiz için Türk varlığı birliği için önemli. 201 64 Yanıtla
    Talat Yelbuz: Ne alaka Filistin nire 49 163 Ali Kublay: Atatürk kun 120 sene önce görev yaptığı yer mesela 15 0 Akın Dündar: Ali kublay Atatürk'ün 120 sene önce Türk çocuğu, artık Arap çölleri için kanını dökmeyecektir sözünü de unutma. 120 sene öncede kaldı bu işler. Artık Türk evladına Türk topraklarına bakmanın vakti çoktan geçti kendi evladını ateşe atıp başkasının evladını ateşden çıkarmak hangi akla hizmet. 0 5
  • Costantine MLBB null: illa diyorlar gel bizi işgal et koca asırlık Yahudi topraklarını Müslüman toprağı yap 116 60 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Hayret ediyorum çekin büyük elcimizi gelsin 143 21 Yanıtla
    Harun Baygın: keşke olsa büyük elçiliği kapatmak oradaki batı Şeria ve diğer bölgedeki halkları yalnız bırakmak olur 56 9
  • Hakim ATMACA: Evet evet çok doğru gidip işgal edelim evet evet ya ne diyeyim ya orası kolay lokmamı ki sıkıyosa gidin bakalım hadi bakalım 16 48 Yanıtla
  • Ali Yolun: E gelsin o zaman Türkiye’ye elçimiz neden bırakıyorsunuz orda.onca şey söyleyip neden bir elçiyi tutuyorsunuz orada koparın herşeyi olsun bitsin 53 8 Yanıtla
    Emre Süleymanoğlu: Büyük elçi yok orada zaten büyük elçilik binası var mazlahat diyo yani en düşük temsilci var orada 5 2
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 15:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement