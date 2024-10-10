Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

Türkiye Sudan\'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in Türkiye'nin Sudan'dan domuz eti ithal ettiği yönündeki iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

10.10.2024 08:31
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İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, domuz eti tartışmalarıyla ilgili yepyeni bir iddia ortaya attı. Türkiye'nin Sudan'dan domuz eti ithal etmek için 5 ay önce anlaşma yaptığını belirten Çömez'in iddiası üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çömez'in bu iddiası, özellikle son dönemde gıda ürünlerinde domuz eti bulunduğuna dair çıkan haberler ve tartışmaların ardından büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Türkiye sıfır gümrük vergisiyle Sudan'dan domuz eti ithal ediyor ve bu durum sosyal medya platformlarında geniş bir tartışmaya yol açtı.

Çömez, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin Sudan ile 5 ay önce sıfır gümrük vergisiyle domuz eti ithalatı anlaşması yaptığını öne sürdü. Bu iddia, özellikle ünlü bir köftecinin ürünlerinde domuz eti çıktığına dair söylentilerin ardından tartışmaları daha da alevlendirdi.

Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaların hızla yayılmasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yaparak bu iddianın asılsız olduğunu belirtti. Yapılan resmi açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın organlarında yer alan, 'Sudan'dan domuz eti ithalatı yapıldığı' yönündeki iddialar tamamen yalandır" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Politika Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi - Son Dakika

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