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Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak - Son Dakika

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak

03.02.2022 20:00
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana'da olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin özel temsilcileri arasında yapılacak toplantının Viyana'da olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi. - ANKARA

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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Türkiye, Viyana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme toplantısı Viyana'da yapılacak - Son Dakika


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