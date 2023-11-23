Türkiye\'ye \'\'İşgalci\'\' diyen opera sanatçısının elini öpen Özgür Özel\'den eleştirilere yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiren Pervin Cha kar'ın elini öpmesi büyük tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Özel, sessizliğini bozdu.

"HİÇBİR PİŞMANLIĞIM YOK"

Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Pervin Chakar'ı da izledim ve çiçek verdim. Çiçek verirken bir sanatçıya gösterilmesi gereken ilgi ve nezaket olarak öyle yaptım. Hiç de pişman değilim. Ayrıca birileri buradan bir şey üretmeye çalışıyor. TRT Kurdi'de Pervin Hanım en çok çıkan sanatçılardan bir tanesi. Örneğin Devlet Bey bundan rahatsız oluyorsa Tayyip Bey'e sorsun 'Pervin Hanım niye çıkıyor?' diye. Pervin Hanım'ın o ifadeleri de Türkiye'deki bir Kürt devleti için kullanmadığı çok açık. Erdoğan da zaman zaman 'Irak Kürdistanı' ifadesini kullanıyor. Ben kendisini bir sanatçı olarak ve Kürt vatandaşların gurur duyduğu bir sanatçı olarak, yurtdışında başarılı bir sanatçı olarak elini nezaketen öptüm. Burada da hiçbir pişmanlığım yok" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İBB Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek partiyi çift başlı bir yönetimle suçladığı sözlerine yanıt veren Özel, "Değerlendirmesi biraz nezaket sınırlarını aşmış. Herkesin kendi partisinin iç işleyişiyle meşgul olması lazım. CHP'yi düşünen 1.5 milyona yakın üyesi ve seçmeni zaten var. Çok merak ediyorsa şöyle söyleyeyim: Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm. Bütün CHP'liler de ilk seçimde iktidarı değiştirmeye mühürlü. Sayın Bahçeli'de iktidarı kaybetme ve yerine CHP iktidarının gelmesi telaşını gördüm" dedi.

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE SEÇİM OLMAYACAK"

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bizim örgüt denetiminde önseçimleri mümkün olduğunca yeni yıla bırakmadan veya yeni yılın başlarında halledip adayları belirlememiz lazım. Ama her yerde örgüt denetiminde ön seçim doğru sonuç vermiyor. Bunu da örgütlerimize danışarak karar vereceğiz. Bizde olmayacak yöntem, kimseyi suçlamıyorum, ahbap çavuş ilişkisiyle seçim olmayacak" şeklinde konuştu.