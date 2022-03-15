Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov - Son Dakika
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Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov

15.03.2022 11:46
Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov

Türkmenistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini 72,97 oy ile Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov kazandı.

Türkmenistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini 72,97 oy ile Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedov kazandı.

Türkmenistan'da 12 Mart'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları açıklandı. Merkez Seçimler ve Referandumlar Komisyonundan yapılan açıklamada, seçimlerin bayram ortamında geçtiği belirtilerek, toplam 3 milyon 460 bin 80 kayıtlı seçmenin yüzde 97,17'sinin seçim gününde oy kullandığı aktarıldı. Açıklamada, "Türkmenistan'ın seçim kanunun 76. Maddesi uyarınca ve Merkez Seçim Komisyonunun 14 Mart tarihli kararı temelinde oyların yüzde 72,97'sini alan Kabine Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Berdimuhammedov Türkmenistan'ın seçilmiş yeni Cumhurbaşkanı olarak tanındı. Türkmenistan Devlet Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü Rektör Yardımcısı Hıdır Nunnayev yüzde 11,09 oy ile ikinci, Marv Vali Yardımcısı Agadcan Bekmuradov ise yüzde 7,22 oy ile üçüncü oldu" ifadeleri yer aldı.

Serdar Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un oğlu 41 yaşındaki Serdar Berdimuhammedov, 2001'de Türkmenistan Tarım Üniversitesinden mezun oldu.

Çalışma hayatına devlet Gıda Derneğinde Dış Ekonomik İlişkiler Ofisinde Başuzman olarak başlayan Serdar Berdimuhammedov, babasının 2007'de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından farklı dönemlerde Türkmenistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde ve İsviçre'de ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde görev yaptı. Serdar Berdimuhammedov, daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nda farklı departmanlarda müdür olarak çalıştı. 2016'da Demokrasi Partisi'nden parlamento milletvekili seçilerek, Dışişleri Bakan Yardımcılığı, Ahal bölgesi Valiliği yaptı.

2020 yılında Türkmenistan Sanayi Bakanlığına atanan Serdar Berdimuhammedov, 2021 Şubat ayından bu yana Başbakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Berdimuhammedov, 14 Şubat'ta yapılan Demokrasi Partisi olağanüstü toplantısında cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmişti. - AŞKABAT

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov - Son Dakika


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