Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı - Son Dakika
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Politika

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen Ekrem İmamoğlu, cezaevinden ilk mesajını paylaştı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda ''Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak'' denildi.

23.03.2025 22:17
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Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından verdiği ilk mesajda "Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN ALINDI

Tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından İBB Başkanlığı görevinden alındı.

ÖN SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yarıştığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim de İmamoğlu'nun tutuklandığı saatlerde başladı. Saat 19'da sona eren oy verme işleminin ardından yaklaşık 15 milyon kişi oy kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İLK MESAJI ÖN SEÇİM OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği ilk mesajda ön seçime ilişkin oldu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " Silivri Cezaevi'nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu" ifadeleri kullanıldı.

"O SANDIK GELECEK, MİLLET İKTİDARA TOKAT ATACAK"

İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımın devamında "Erdoğan'a "artık yeter" dedi. Bu gece Saraçhane'de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" denildi.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

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Son Dakika Politika Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (98)

  • kralburda:
    Yiyorsa erken seçim bak noluyo ama ülkeden kaçmak yok RTE. 175 509 Yanıtla
    Selim GARGI:
    seninki yiyorsa gerçek adınla yorum yap klavye delikanlisi 138 45
    Murat Zor:
    biz kaçmayızda sen yurt içinde olsan bunu yazmazsın çapsızlar takımındansın belliki 99 29
    Nuri yıldız:
    Tilkiye sormuşlar: Seni tavuk çiftliğinde müdür yapalım kaç para istersin diye Tilki: Ben dava adamıyım maaşa gerek yok demiş . Bunu anlayabilirsin bu ülkeden kim kaçağını görürsün.. Adam yolsuzluktan içeri girdi sen dava adamı mı diyorsun.. Yarın İmamoğlunu milletvekili yaparlar milletvekilliği bitmeden yurtdışı ..yaşa ve gör.. 68 21
    Sinan Gokdeir:
    Boş hayvanlar boş keseden atar . 48 16
    Ertuğrul Karadağ:
    Ne içiyorsan bırak bence yazik bak kendine bunu yapma 39 10
    Metin Celik:
    Insanda beyin olmayinca,yaptigi ise bakarlar,zavalli,beyin özürlü. 34 8
    Ahmet Albal:
    Varmı sizde o yürek 16 5
    Ahmet Albal:
    Pardon kardeş sandım Ekrem İmamoğlu da soyluyorsun 8 5
    Berkay Kara:
    dikkat 7 4
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