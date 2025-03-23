Tutuklanan Ekrem İmamoğlu cezaevinden ilk mesajını paylaştı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasının ardından verdiği ilk mesajda "Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

GÖREVDEN ALINDI

Tutuklanmasının ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İmamoğlu, İstanbul Valiliği tarafından İBB Başkanlığı görevinden alındı.

ÖN SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak yarıştığı CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim de İmamoğlu'nun tutuklandığı saatlerde başladı. Saat 19'da sona eren oy verme işleminin ardından yaklaşık 15 milyon kişi oy kullandı.

İMAMOĞLU'NUN İLK MESAJI ÖN SEÇİM OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği ilk mesajda ön seçime ilişkin oldu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " Silivri Cezaevi'nden beni çok mutlu eden bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde bir katılım gerçekleşti. 15 milyon vatandaşımız oy kullandı. İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu" ifadeleri kullanıldı.

"O SANDIK GELECEK, MİLLET İKTİDARA TOKAT ATACAK"

İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımın devamında "Erdoğan'a "artık yeter" dedi. Bu gece Saraçhane'de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak" denildi.