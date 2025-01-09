Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor - Son Dakika
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Politika

Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

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Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi. Yeni Yol ismini alan çatı partinin kuruluşu için hukuki sürecin yarın başlayacağı açıklandı.

09.01.2025 22:27  Güncelleme: 23:02
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Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifasıyla düşen Gelecek-Sadet grubunu yeniden kurmak için başlayan görüşmelerde Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi.

LİDERLER ANLAŞTI

Çalışmaların son aşamasında ise Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün akşam saatlerinde bir araya geldi. Görüşmede ortak grup yapısıyla ilgili çalışma mutabakatla tamamlandı.

İSİM VE TARİH KESİNLEŞTİ

Görüşmede Genel Başkanlar partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verdi. Ayrıca kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da liderler tarafından onaylandı. Kuruluşla ilgili hukuki sürecin ise 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.

GENEL BAŞKAN KİM OLACAK?

Öte yandan çatı partinin genel başkanının kamuoyunda tanınmamış biri olacağı da gelen bilgiler arasında. Çatı partinin 25 vekille kuracağı TBMM grubunda 10 DEVA Partisi, 8 Saadet Partisi, 7 Gelecek Partisi milletvekili yer alacak.

Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Johny Guitar:
    yoğurt döksen bunlara cacık olmaz. yoğurda yazık olur 139 22 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    babanda ne yazikki seni yapmış 3 1
    huseyin ergun:
    Cacık sadece yoğurtla mı oluyor? 0 0
  • GÖKHAN ARSLAN:
    Kemal Kılıçdaroğlu nuda Genel başkan seçersiniz. o degilmi sizi sectiren. 97 22 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    din simsarlarından bezdik, bunları geç 78 27 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Antin kuntin işler, sizden bi halt olmaz. Teşekkürler Gılıçdaroğlu. 66 16 Yanıtla
  • Ahmet Bola:
    fasafiso albirine vur ötekine 66 12 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Siz yatın kalkın Kılıçdaroğlu'na dua edin. O sizi adam yaptı. 60 10 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    rte nin piyonları ! 35 28 Yanıtla
  • Çelikk:
    Büyük yıkım başlasın artık 33 13 Yanıtla
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