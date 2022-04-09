Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü"

09.04.2022 21:14
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "12 esir Ukrayna askeri evine döndü"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü" dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, bugün iki ülke arasında üçüncü esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, iki ülke arasında gerçekleştirilen esir takasının ardından yaptığı açıklamasında, "Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü. Anlaşma kapsamında 14 sivil vatandaşımız da Ukrayna'ya geri döndü" ifadelerini kullandı.

Vereşuk, serbest bırakılan Rus askerlerinin sayısına ilişkin ise bir açıklama yapmadı. - KİEV

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Rusya, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: '12 esir Ukrayna askeri evine döndü' - Son Dakika


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