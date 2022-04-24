Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi" - Son Dakika
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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi"

24.04.2022 18:22
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: "Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesinin gerçekleştirilemediğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bugün yapılması planlanan sivil tahliyeleri Rusya'nın saldırıları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Bugün Mariupol'den sivillerin tahliyeleri gerçekleştirilemedi. Yarın aynı bölgeden tekrar sivillerin güvenli geçişini sağlamak için tahliye çalışmaları devam edecek. Moskova'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ateşkes talep etmeye çağırıyorum. Guterres, Moskova'da barış hakkında konuşmaya hazırlanıyorsa konuşması gereken konu bu" ifadelerini kullandı. - MARIUPOL

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Bugün Mariupol'den tahliyeler gerçekleştirilemedi' - Son Dakika


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