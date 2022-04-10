Ukrayna Başsavcısı Venediktova: "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Başsavcısı Venediktova: "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu"

10.04.2022 19:23
Ukrayna Başsavcısı Venediktova: "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu"

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

Kramatorsk saldırısı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5'i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti. - KİEV

YORUMLAR
500
Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Buça'da öldürülen sivillerin cesetlerinin kimlik tespitleri yapılıyor Buça'da öldürülen sivillerin cesetlerinin kimlik tespitleri yapılıyor

Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Başsavcısı Venediktova: 'Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu' - Son Dakika


Son Dakika
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu!
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
18:55 Fenerbahçe Safiport, Euroleague'de ikinci oldu
18:54 Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Ailesinden dikkat çeken sözler paylaşıldı!
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 19:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Başsavcısı Venediktova: "Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement