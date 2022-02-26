Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı

26.02.2022 15:12
Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı

Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru 7 yaşındaki ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı.

Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru 7 yaşındaki ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken savaşın korkunç izleri de gözler önüne seriliyor. Ukrayna Büyükelçiliği, günlerdir süren Rus işgalinin korkunç yüzünü, paylaştığı ağır yaralı çocuğun fotoğrafıyla duyurdu.

Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, "Savaşın en büyük mağduru çocuklardır. Fotoğrafta 7 yaşındaki masum erkek çocuğu görüyorsunuz. Rus işgalcilerin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Çok kan kaybederek hastaneye sevk edildiğinde bilinci kapalıydı. Ohmatdyt Hastanesi yaralı çocukları kabul etmeye devam ediyor" açıklamasına yer verildi. - ANKARA

Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı
Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı
Ukrayna Büyükelçiliği, savaş mağduru ağır yaralı çocuğun fotoğraflarını paylaştı

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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