Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı - Son Dakika
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Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

05.04.2022 16:25
Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de bölge savcısı Artiom Dykhtyarinka, vatana ihanetten gözaltına alındı.

Ukrayna'nın liman kenti Mikolayiv'de bölge savcısı Artiom Dykhtyarinka, vatana ihanetten gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen kentlerinin başında yer alan Mikolayiv'de Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka vatana ihanet suçundan gözaltına alındı. Ukrayna gizli servisi tarafından uzun süre takip altına alınan Bölge Savcısı Artiom Dykhtyarinka'nın, yasadışı faaliyetlerine ilişkin kanıtları içeren bir cep telefonu, bilgisayar ve ekipmanlarına el konuldu. Sorgulama sırasında gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetlerini itiraf etmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından savcının itiraf görüntüsü yayınlandı. - MIKOLAYIV

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Ukrayna, Rusya, Liman, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'da bölge savcısı vatana ihanetten gözaltına alındı - Son Dakika


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