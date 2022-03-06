Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
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Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü

06.03.2022 20:31
Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü

Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Harkov kentinde akşam saatlerinde Ukrayna askerleri tarafından bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü. Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - MOSKOVA

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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