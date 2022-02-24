Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu

24.02.2022 10:07
Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu

Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi, Donbass Bölgesi'ndeki toprakların alınması için Ukrayna ordusuna karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi, Donbass Bölgesi'ndeki toprakların alınması için Ukrayna ordusuna karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Rusya destekli Donbass Bölgesi'ndeki Luhansk yönetimi, yayınladığı bir mesaj ile Donbass Bölgesi'nin tamamını almak için operasyon başlattıklarını duyurarak, "Luhansk 24 Şubat'ta Luhansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin geçici olarak işgal edilen topraklarını kurtarmak için topçu atışlarıyla operasyon başlattı. Halk milisleri yalnızca askeri tesislere, askeri toplanma alanlarına ve askeri cephaneliklere ateş açtı. Operasyonda, sivil halk hedef alınmadı. Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin silahlarını bırakmaya, savaş alanlarını terk etmeye ve komutanlarının emirlerine uymamaları çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu Ukrayna ordusu teyakkuzda! 5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vuruldu Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü Sıcak savaş tehdidi kendini resmen hissettirdi! Kadınlar, askere giden erkekler için gözyaşı döktü Zelenski: Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor Zelenski: Çalışıyoruz, ordumuz çalışıyor

Luhansk, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Ukrayna'nın Harkov şehri bombalanıyor!
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
10:00 'Evim' mağdurlarının talebi karşılık buldu! TMSF alacaklarının bir bölümünü karşılayacak
09:58 Gözyaşları içinde yalvardı! BM Genel Sekreteri: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
09:52 Ukrayna, "Savaş uçağını düşürdük" dedi, Rusya yalanladı
09:48 Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! Dolar 14 lirayı, altın 900 lirayı aştı
09:45 Miras kavgası kızıştı! Haydar Dümen'in 3 çocuğu olduğu ortaya çıktı!
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor! Gündem: Savaş!
09:27 Dışişleri'nden Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarı: Evlerinizden çıkmayın, seyahatten kaçının!
09:24 Eşi evi terk edince 3 çocuğunu rehin aldı! Ekipler ikna etmek için saatlerce dil döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 10:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement