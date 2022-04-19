Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir"

19.04.2022 01:15
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Donbass Bölgesi saldırılarına başlandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Donbass Bölgesi saldırılarına başlandığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 54. Günü sonunda kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları hakkında konuştu. Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları işaret ederek Rusya'nın gelecekte kendi füzelerini üretemeyecek hale geleceğini savunan Zelenskiy, "Rus ordusu, Ukrayna'ya karşı füze saldırılarını yavaşlatmıyor. Uygulanan yaptırımların dahil füze stoklarının eski haline dönmesinin zor olacağını anlamalılar. İthalat olmadan bunu üretemezler. Yaptırımları bertaraf etmek için aldıkları tedbirlere karşı daha sert yaptırımlar uygulandığında Rusya'nın füze yeteneklerine dönmesi mümkün olmayacak. Yani şu an Rus füzeleri tek bir şeye yol açar. Rusya'nın kendini füzeleriyle silahsızlandırmasına. Rus silahlarında da benzer bir süreç yaşanıyor. Yaptırımlar altında yeni toplar, uçaklar, yeni helikopterler ve kruvazörler üretmek Rusya için oldukça güç bir görev olacak" dedi. Rus ordusunun ülkeye füzelerle saldırmaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bugünkü Lviv, Dnipro ve diğer kentlere süren Rus saldırıları tek bir anlama geliyor. Bizler, dünya ve tarih Rusya'dan çok fazlasını kazanacağız. Kaybedilen her can, yalnızca Ukraynalılar ve diğer özgür halkların Rusya'yı nesiller boyu tehdit olarak algılaması için bir delil olacak" diye konuştu.

"Rus birlikleri Donbass'a saldırıları başlattı"

Daha önce Rus ordusunun özellikle ülkenin doğusuna ve güneyine yoğun saldırı hazırlığında bulunduğunu ifade eden Zelenskiy bu akşamki açıklamasında Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi'ne bu taarruzu başlattığını duyurarak, "Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass'a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna'ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi'ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı. Zelenskiy sözlerinin sonunda Bulgaristan ve Hırvatistan başbakanlarıyla ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatırken, AB'nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas'a, Ukrayna'nın AB'ye katılım anketini teslim ettiğini ve Ukrayna'nın AB'ye katılımının ülke restorasyonu için avantaj sağlayacağını belirtti. - KİEV

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Vladimir Zelenskiy, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbass taarruzuna başladıkları söylenebilir' - Son Dakika


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