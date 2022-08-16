Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri... - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri...

16.08.2022 02:12

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri çekilmelidir" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini...

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri çekilmelidir"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından Zaporijya Nükleer Santrali çevresine saldırılar gerçekleştirildiğini savunarak dünya güvenliği için Rus ordusunun koşulsuz olarak çekilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya Nükleer Santrali'ne çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenskiy, "Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya'nın, Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor" derken bu talepleri ileten ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore'nin bulunduğunu söyledi.

"Santralde radyasyon olayı Türkiye ve diğer ülkelere darbe olur"

Sözlerinin devamında Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenskiy, "Bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa, bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkihe'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya'nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu, dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir" şeklinde konuştu.

"Rusya'ya sert yaptırımlar gerekiyor"

Sözlerinin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler ve büyük 7 ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya'nın eylemlerini durdurması için çağrı yaptığını hatırlatan Zelenskiy, "Ancak Rusya'ya, Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatam'a ve bu terör devletinin tüm nükleer kuruluşlarına karşı yeni sert yaptırımlar için çağrı yapılmalı. Tüm Rus askerleri santral çevresinden ve bölgeden koşulsuz olarak çekilmeli" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri... Ukrayna ve Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nedeniyle birbirini suçluyor Ukrayna ve Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar nedeniyle birbirini suçluyor ZAPORİJYA - Ukrayna'da yerinden edilen siviller, günler süren yolculuktan sonra kamplara ulaşabiliyor ZAPORİJYA - Ukrayna'da yerinden edilen siviller, günler süren yolculuktan sonra kamplara ulaşabiliyor
Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Rus kuvvetleri, Zaporijya Nükleer Santrali topraklarından hiçbir koşul olmaksızın derhal geri... - Son Dakika

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