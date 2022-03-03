Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu... - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu...

03.03.2022 20:47
Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu...

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil" ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldı. - MİNSK

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Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, 'Müzakerelerin ikinci turu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, "Müzakerelerin ikinci turu... - Son Dakika
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