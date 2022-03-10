Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor"

10.03.2022 13:46
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor"

Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, "Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı.

Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, "Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı. Biz barış için elimizden geleni yapacağız. Sayın Lavrov da görüşlerini bildirdi. Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı. Ben çok kez insani konuları hatırlattım. Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor. Ukrayna güçlü savaşmaya devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, ayrı ayrı salonlarda aynı anda kameraların karşısına geçti. İki bakanın basın açıklaması çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu tarafından takip edildi.

"24 saatlik ateşkes en önemli konu, ilerleme olmadı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Kolay olmadı. Bu temas savaştan sonra ilk temas oldu. Hem kolay hem de zor bir görüşme oldu. Lavrov geleneksel anlatılarını gerçekleştirdi. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Diplomatik çözüm bulmaya çalıştım. İnsanı trajediyi sonlandırmak için en iyisini yaptım. Havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insanı amaç ile geldim. Mariupol'dan gitmek isteyen siviller var. Korkudan ve mücadeleden kaçmak isteyen siviller var. Lavrov buna bir taahhüt vermedi. İlgili kişiler ile konuşacağını belirtti. Ateşkesi konuştuk. 24 saatlik ateşkes en önemli konu. Bir ilerleme olmadı. Bu konuda Rusya'da başka karar alıcılar olduğunu biliyoruz. Çabalarımız devam edecek. Çözüm arama gayretini sürdüreceğiz. Dışişleri bakanları barış ve güvenlik konusunu liderler ile konuşacaklar. Bu işbirliğinin sürecinin ve Ukrayna'daki savaşın bitmesine yönelik sürecin devamı için çalışmaya devam edeceğim. Rusya'nın işgal ettiği yerlerin özgürleşmesi için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

"Ukrayna pes etmeyecek"

Görüşmenin 1.5 saat sürdüğünü belirten Kuleba, "Bakan Çavuşoğlu gerçekten iyi çabalar gösterdi. Ben buraya iki görev ile geldim. İlki insanı koridor oluşturmak. İkincisi ise en azından 24 saatlik ateş için anlaşmak için geldim. İnsanların sorunlarını çözmemiz lazım. Biz savaşı durduramıyoruz. Şu açıdan bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa durduramayacağız. Ukrayna pes etmeyecek. Biz diplomasiye açığız. Biz çözümler arıyoruz. Biz cesur bir şekilde vatanımızı ve insanlarımızı koruyacağız. Umarım bu formatın devamı olur. Rusya tarafı görüşmeye hazır ise ben buna açığım. Bugün ihtiyacımız olan tek şet ciddi yapıcı bir görüşmedir. Biz barış için elimizden geleni yapacağız. İnsan hayatı bizim için en değerli şeyimiz" açıklamasına yer verdi.

"Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı"

Toplantıda askeri bir destek konusunun ele alınmadığını belirten Kuleba, "Benim girişimim üzerine genellikle sahada insanı konular oldu. Sayın Lavrov da görüşlerini bildirdi. Onun söylediklerini dinlemek kolay olmadı. Ben çok kez insanı konuları hatırlattım. Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor. Ukrayna güçlü savaşmaya devam ediyor. İlk gelen Rus uçaklarının başarısız olmasını sağladık. Teslim olmayacağız" dedi.

"Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz"

Saldırıların Ukrayna Rusya'nın taleplerini karşılayana kadar devam edeceğini tahmin ettiğini belirten Kuleba, "Bir de umudu öldürmek istiyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Ukrayna halkının umudunu korumasını istiyoruz. Bu konulara yapıcı bir şekilde yaklaşmaya çalıştım. Yanlış yere dönen bir sivil hiç beklenmeden Rus askerleri tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bu bir savaş suçudur. Umuyorum ki Sayın Lavrov bu konuyu Rus ordusundaki arkadaşları ile konuşacak. Sivillerin sorunlarına çözüm bulmak için yardımcı olacak. Öncelikle Mariupol'da insanı yardımın iletilmesi de çok önemlidir. Bence dışişleri bakanları güçlerini birleştirerek çözüm alabilirler. Toplantıda çok basit öneride bulundum. Hepimizin akıllı telefonları var. Ben şöyle dedim. Ben şu an kendi yetkililerimi arayabilirim. Size yüzde 100 garanti verebilirim. İnsanı koridorların amacına ulaşmasını için. Aynısını siz yapabilir misiniz dedim. Kendisi yanıt vermedi. Kendisi de sorumlu kişileri arayacaktır. Farklı farklı varsayımları ile geldik. Çözüm bulma amacı ile geldim. Kendisi dinlemek için gelmiş. Ben her türlü aramayı yapabilirim dedim. Benim önerim desteklenmedi" dedi.

"NOTO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil"

Kuleba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"NATO'ya tam üye olabilmek istiyoruz. Bunlar tek bir hamlede olabilecek şeyler değil. Geleceğe yönelik çalışmalar sürecek. NOTO bu saldırıyı durdurmaya hazır değil. Ukrayna'daki güvenlik durumu ve sonrasında NATO üye olduktan sonra bu durum nasıl olacak bunu sormak lazım. Şu an bir savaş var. Kendi güvenliğimizi temin etmemiz gerekiyor." - ANTALYA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Rusya halihazırda bir ateşkes ilan edecek gibi görünmüyor' - Son Dakika


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