Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı - Son Dakika
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Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı

24.02.2022 13:11
Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı

Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı.

Rusya- Ukrayna arasında gerçekleştirilen saldırıların ardından Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı.

Rusya- Ukrayna arasında devam eden saldırıların ardından vatandaşlar, sirenlerin çaldığı ve patlama seslerinin yükseldiği başkent Kiev'den ayrılmaya başladı. Halkın, bankamatik, önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak paralarını çekmeye çalıştıkları ve valizini hazırlayanların metro istasyonlarına akın ettikleri görüldü. Ukrayna halkının, savaş korkusuyla market önlerinde de yoğun kalabalık oluşturdukları görüldü.

Başkent Kiev'de caddeler ve şehrin en işlek sokakları birkaç araç ve valizleri ile koşuşturan insanlarla doldu. Esnafın, dükkanlarını kapattığı ve halkın korku içinde ya sığınaklara indiği ya da şehri terk etmeye çalıştığı bildiriliyor. - KİEV

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Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu. Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de yeni bir patlama sesi duyuldu. Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler! Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!

Patlama, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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