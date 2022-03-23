Ukrayna', 'Montrö' ve 'ara buluculuk' gündemi - Son Dakika
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Ukrayna', 'Montrö' ve 'ara buluculuk' gündemi

23.03.2022 20:01
Ukrayna', 'Montrö' ve 'ara buluculuk' gündemi

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin, Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının...

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı belirtilerek, " Türkiye'nin, Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir" denildi.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından 5 maddelik bildiri yayımlandı. Bildiride PKK/KCK- PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

'RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI'Kurul'da Rusya ile Ukrayna arasındaki son gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alındığı aktarılan bildiride, "Saldırıların bir an önce nihayete erdirilerek ateşkesin sağlanmasına ve iki ülke arasındaki sorunların Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı bir şekilde çözülmesine yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Türkiye'nin, Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtildi" denildi. Irak'taki siyasi süreçlerin, ülkedeki istikrarı pekiştirecek şekilde ilerletilmesi temennisinin de dile getirildiği kaydedilen bildiride, Irak halkının güvenliğine ve huzuruna atfedilen önem vurgulanarak terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kayda geçirildi.

Bildiride ayrıca " Libya'da büyük fedakarlıklarla tesis edilen sükunetin, Libya halkının huzur ve refaha kavuşması için önemli bir kazanım ve fırsat olduğu değerlendirilmiş; yeni çatışmalara sebebiyet verebilecek adımlardan kaçınılması, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için demokratik süreçlerin meşruiyet zemininde işletilmesi çağrısında bulunulmuştur. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki haklarını korumadaki kararlılığının, Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan gelişmelerdeki dengeli duruşunun, Balkanlar ve Kafkasya'da istikrarı tesis ve sürdürme yönünde sergilediği ısrarın, küresel ve bölgesel barışı sağlama gayretlerinin ne derece isabetli olduğunun son gelişmelerle bir kez daha görüldüğü teyit edilmiştir" denildi.


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Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ukrayna', 'Montrö' ve 'ara buluculuk' gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna', 'Montrö' ve 'ara buluculuk' gündemi - Son Dakika
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