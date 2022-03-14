Ukrayna, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etti - Son Dakika

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal videokonferans yoluyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Şmihal, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına atıfta bulunarak, "Son 18 gün boyunca dünya nihayet gözlerini açtı" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal çıkarılmasını talep etti. Şmihal, "Yaptırım politikasının çok önemli parçalarından biri de Rus kamu personeline yaptırım uygulanmasıdır. Birçok kişi bu barbar savaşa oy kullanarak destek verdi. Tüm ülkelerden ve iş sahalarından Rusya'nın çocukları ve kadınları öldüren, savaş suçu işleyen bütçesini finansa etmelerini durdurmalarını isteyeceğiz. Tüm bankalardaki döviz hesapları dondurulmalı. En önemlisi de Sberbank'a uygulanan yaptırımların devam ettirilmesidir" ifadelerini kullandı.

AKPM Başkanı Tiny Kox, Şmihal'in konuşmasının ardından şimdi "modern tarihte ilk kez" bir üye devletin dışlanıp dışlanamayacağının inceleneceğini belirterek, Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarının önümüzdeki saatlerde ve yarın tartışılacağını aktardı.

Rusya, 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi'nin 39'uncu üye devleti olurken, Ukrayna'ya saldırısından 1 gün sonra 25 Şubat'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca Rusya'nın Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi'ndeki temsil haklarını askıya almıştı. - KİEV