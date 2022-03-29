Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir" - Son Dakika
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Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir"

29.03.2022 17:11

Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir" Ukraynalı müzakereci Podolyak, bugün Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin sonuçlarının Cumhurbaşkanları düzeyine bir görüşme için yeterli olduğunu söyledi.

Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir"

İSTANBUL - Ukraynalı müzakereci Podolyak, bugün Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin sonuçlarının Cumhurbaşkanları düzeyine bir görüşme için yeterli olduğunu söyledi.

İstanbul Dolmabahçe'de Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri sona erdi. Ukrayna heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın güvenlik garantisi istediğini vurgulayan Podolyak, "Bugün Ukrayna kendi teklifinin bulunduğu taslağını verdi. O taslakta ateşkesten Rus askerlerinin çekilmesi konusuna kadar maddeler var. Başlıca maddeler şu: "Ukrayna tarafı uluslararası hukuki garanti istiyor. Bu garanti anlamı açısından NATO'nun 5'inci maddesi ile aynı olmalı. Garantör ülkeler arasında ABD, İngiltere, Türkiye, BM Güvenlik Kurulu üyeleri, Almanya ve Polonya yer alabilir. En önemlisi garantör ülkelerden güvenlik garantileri alabilme konusunda olacak. Bugün itibariyle garantör olabilecek ülkelerle görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Podolyak güvenlik garantilerini içeren taslağın Rusya tarafına verildiğini ve incelendiğini vurguladı.

Kırım ve Donbass konusuna da değinen Podolyak, "Kırım ve Donbass toprakları konusunda 15 yıl içerisinde görüşmeler yapılacak. Bu 15 yıl içerisinde askeri hareket yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini ve hem Rusya'nın hem garantör ülkelerin kabul edebileceği maddelerde ilerleme sağlandığını söyleyen Podolyak, "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir. Ateşkese gelince insani ateşkes formatı görüşülmektedir. İnsani koridorlarının açılması gereken birçok yer var. Teklif ettiğimiz formatta öncelikle asgari birliklerinin manevrası yasaklanacaktır. Görüşme zaten devam ediyor ve edecek online olarak" dedi.

Rus heyetinin yapıcı bir tavır sergilediğini de söyleyen Podolyak "Görüşmenin kolay olduğunu söylemiyoruz. Fakat Rus tarafı Ukrayna'nın tekliflerini dikkatle inceliyor" ifadelerini kullandı.

Podolyak, Ukrayna'nın mücadelesinin yeni bir güvenlik formatının gerekliliğini ortaya koyduğunun da altını çizdi.

Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir
Ukraynalı müzakereci Podolyak: Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir

YORUMLAR
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Dolmabahçe Sarayı, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukraynalı müzakereci Podolyak: 'Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Bugün görüşme sonuçları Cumhurbaşkanları düzeyinde bir görüşme için yeterlidir" - Son Dakika
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