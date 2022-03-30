Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" - Son Dakika
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Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz"

30.03.2022 19:20
Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" ifadelerini kullanarak, "Roman Abramoviç etkili bir arabulucu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, " Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" ifadelerini kullanarak, "Roman Abramoviç etkili bir arabulucu" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 35'inci gününde devam ederken, Türkiye'de Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak yeni açıklama yaptı. Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için ise "etkili bir arabulucu" yorumu yapan Podolyak, "Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde" dedi.

Bazı batılı medya kuruluşlarının Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddialarını yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin müzakere heyetleri üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunArak, asıl olarak sorunların özüne odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya ile sürdürdükleri müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini hatırlatan Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" dedi. - KİEV

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Müzakere, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukraynalı müzakereci Podolyak: 'Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukraynalı müzakereci Podolyak: "Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz" - Son Dakika
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