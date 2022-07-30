Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor" - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor"

30.07.2022 12:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığı ile ilgili açıklama yaptı. Dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında ve Ukrayna- Rusya krizinin ardından tedarik zincirinde değişimler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Ülkemiz güçlü lojistik altyapısı ve kurumsal taşımacılık sektörü ile bu süreçten büyüyerek çıktı. Özellikle son 2 yılda yapılan girişimler sonucunda lojistik sektörünün omurgasını teşkil eden uluslararası karayolu taşımacılığı alanında önemli kazanımlar elde edildi. Orta Koridor'un güçlenmesiyle birlikte Türk taşımacıların da transitte gücü artıyor. Bu kazanımlar sonucunda ihracatımız da ivme kazandı" denildi.

Avrupa'ya çok daha kolay ve ucuz taşıma imkanı sağlandı

2022 yılında da çalışmaların sürdüğü, ülkelerle görüşmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bakanlığımızca son dönemde yapılan çalışmalar neticesinde, Macaristan transit geçiş belgesi sayısı kısa süre içerisinde 36 binden 130 bine yükseltildi. Sırbistan ile geçiş ücretleri kaldırılarak yıllık 25 bin adet çok girişli belge teati edilmeye başlandı. Yunanistan transit geçiş belgesi kotası 35 binden 40 bine yükseltildi. Bu belgelerin yarısının ücretsiz olması sağlandı. Türk-Bulgar Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transit geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 bine yükseltildi. Türk-Romen KUKK Toplantısı ile 1 Mayıs tarihinden itibaren transit taşımaların serbestleştirilmesi ve taşımalardan alınan geçiş ücretlerinin kaldırılması kararlaştırıldı. AB ülkesi olan Romanya ile transit taşımaların serbestleştirilmesi, uluslararası taşımacılığımızın önündeki engellerin aşılabilmesi açısından önemli bir kilometre taşı oldu. Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya güzergahlarında elde edilen kazanımlar sayesinde taşımacılarımız artık Avrupa'ya çok daha kolay ve ucuz taşıma imkanı sağlandı. Bu kazanımlarla birlikte Avrupa'ya ihracatımızda artışlar yaşanacaktır."

Sadece Avrupa ülkeleri değil, Orta Asya ülkeleri ile de görüşmelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Orta Asya ülkelerine yönelik taşımalarımızda ana transit güzergah olan Gürcistan ile gerçekleştirilen KUKK Toplantısı ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi süreci başlatıldı. Bu amaçla kota kısıtlamaları kaldırıldı. Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında taşımalara ilişkin bilgiler elektronik ortamda teati edilecek. Ayrıca, Türkiye- Kazakistan KUKK toplantısı ile yıllar sonra kota artışı sağlandı ve ikili belge sayısı 8 binden 10 bine; transit belge sayısı 2 binden 15 bine yükseltildi. Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda da 11 bin adet ikili, 20 bin adet transit, 4 bin 500 adet 3. ülke olmak üzere toplam 35 bin 500 ilave geçiş belgesi temin edildi. Ayrıca, toplam geçiş belgesi kotası 16.500 iken 2023'ten itibaren toplam kotanın 61 bine yükseltilmesi sağlandı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısı 265 bine ulaştı. İlk 6 ayda, ülkemizden yapılan uluslararası taşıma sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı" değerlendirmesinde bulunuldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor' - Son Dakika

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