Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri de ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.