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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması

11.12.2021 17:21
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Bunun karşısında en fazla bizim durmamız lazım" dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Bunun karşısında en fazla bizim durmamız lazım" dedi.

Yıldırım, Ülkü Ocakları Artvin İl Başkanlığını ziyareti sırasında, Ülkü Ocakları'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük gençlik teşkilatı olduğunu söyledi.

"Önce ülkem ve milletim" anlayışı ile 50 yıldır bu davayı devam ettirdiklerini belirten Yıldırım, Ülkü Ocakları'ndan yetişecek gençlerin bu ülkenin geleceğini, yarınlarını şekillendireceğini vurguladı.

Yıldırım, vatanı emanet edecek bir nesil bırakılmaması durumunda, yaptıkları çalışmaların da anlam ifade etmeyeceğinin altını çizerek, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş de Ülkü Ocakları'nı kurarken bu düşünce ile hareket etmişti. Gençliği emanet etmişti. Ülkü Ocakları'ndan yetişen gençlerimiz ülkemizi daha güçlü hale getirmek için üstün bir gayretle mücadele ediyor. Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi de Ülkü Ocakları'nda Türk gençliğine güvendi, 'Siz geleceksiniz, gelecek sizsiniz. 2023 hedeflerini Ülkü Ocakları'yla birlikte gerçekleştireceğiz' dedi. 2023 hedeflerinin bir bir gerçekleştiğini görmek bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Cumhur İttifakı ile son 5-6 yıldır önemli başarılara imza atıldığına işaret eden Yıldırım, "Karabağ olayı zaferle sonuçlandırıldı. Bugün milli İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Cumhuriyet tarihinde terörle mücadeledeki en etkili süreç yaşanıyor. Terörün beli kırılmış durumda. Başlarını bile kaldıramıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, arkadaşlarının doğuya gidip mücadele etmek için torpil aradığına da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu inanç Türkiye'ye bu başarıyı getirdi. Ayasofya'nın açılması, Doğu Akdeniz'deki etkinliğimiz, 100 yıl sonra Libya'da Türk sancağının dalgalanması, kapalı Maraş'ın açılması. Bugün MTA'nın gemileri milli yazılımlarla çalışıyor. Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de petrol arıyoruz. İlk defa kendi mühendisimizle, gemimizle ve yazılımımızla yapıyoruz. Bugün yerli otomobilimizi yapmak üzereyiz. Buralarda ülkücü mühendis arkadaşlarımız çalışıyor. Türkiye milli anlamda adım attıkça dış politikada, milli güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda çok emin adımlar atmaya devam ediyor. Bunun altyapısını da ülkücüler sağlıyor."

Türkiye'nin ekonomik saldırı altında olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ekonomik saldırı ile karşı karşıyayız. Bunun karşısında en fazla bizim durmamız lazım. Bu dönemde birçok yatırım yapıldı. Otomobil yapıyoruz, kendi silahımız, teknolojimiz, terörle mücadele, FETÖ ile mücadele, milli bir duruş sergiliyoruz. Bunun karşısında da 'bunlardan taviz verelim, sıkıntı çekmeyelim' diyenler var. Bugün sıkıntı çekeceğiz, yarın torunlarımız daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacak. Eğer biz, 'Bu sıkıntıyı çekmeyelim' diye taviz verirsek, yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayız."

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması

Ülkü Ocakları, Saldırı, Türkiye, Artvin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Artvin'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
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