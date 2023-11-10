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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

10.11.2023 08:57  - Güncelleme: 09:37

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de gerçekleşen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne, "İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz." ifadelerini yazdı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı da Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne mesajını yazdı.

BÜTÜN DEVLET ERKANI ORADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer alıyor.

Ulu önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

TÖREN SAYGI DURUŞU İLE BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giriş yaptı. Saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu.

Ulu önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı: "Vefatınızın 85'inci sene-i devriyesinde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır."

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de - Son Dakika
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