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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ermenistan'a "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önle" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ermenistan'a "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önle" çağrısı

07.12.2021 22:10
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ermenistan'a "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önle" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'da etnik gerekçelerle şiddet içeren çağrılarda bulunan kişi ve gruplara karşı Ermenistan devletinin acil önlem almasına karar verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan'da etnik gerekçelerle şiddet içeren çağrılarda bulunan kişi ve gruplara karşı Ermenistan devletinin acil önlem almasına karar verdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin ihlaline ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki davalarda karşılıklı geçici tedbirlere hükmetti. Azerbaycan'ın açtığı davaya yönelik tedbir kararında, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik bazı fiillerinin ırk ayrımcılığı sözleşmesinin çeşitli maddelerini ihlal ettiği vurgulandı.

Ermenistan'a "Azerbaycan'a yönelik etnik ayrımcılığı önle" çağrısı

Ermenistan'ın "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin BM Sözleşmesi" kapsamındaki taahhütlerine uygun olarak Azerbaycanlılara yönelik etnik gerekçelerle şiddet içeren çağrılarda bulunan kişi ve gruplara karşı acil önlem alması gerektiği ifade edildi. Nefret suçu işleyen Ermenilerin engellenmesi gerektiği belirtildi.

Azerbaycan'ın ise Ermeni savaş esirlerinin güvenliğini sağlaması, Ermeni esirlere yönelik ayrımcılığı engellemesi ve Ermenistan kültürüne ait eserleri koruması istendi. Azerbaycan'ın "Ermenistan'ın mayın döşemeyi durdurması ve mayın haritalarının teslim edilmesi" yönelik talebi ise bu konunun "Her Türlü Irk Ayrımcılığına İlişkin Uluslararası Sözleşme (CERD)" kapsamında olmadığı ifade edilerek reddedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Ermenistan'a "kararı derhal uygulama" çağrısı

Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirlerini açıklamasının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycanlıları hedef alanlar da dahil olmak üzere Ermenistan'da faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar tarafından ırksal nefretin teşvik edilmesinin yasaklanması için Azerbaycan'ın geçici tedbir talebini kabul etti. Mahkeme, Ermenistan'a Azerbaycanlıların insan haklarının ihlal edilmesini önlemek için acil önlemler alması talimatı verdi. Karar, 14-19 Ekim 2021'de yapılan bir mahkeme duruşmasının ardından verildi. Azerbaycan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Ermenistan aleyhindeki kararını memnuniyetle karşılıyor ve Ermenistan'ı mahkemenin kararını derhal uygulamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, Ermenistan'ın Bakü'deki Ganimet Parkı'nın kapatılması talebini de reddetti

Ermenistan'ın mahkemeden istediği geçici tedbirlere ilişkin kararlarının reddedildiği belirtilen açıklamada, "Mahkemenin Ermenistan'ın 'Ermeni asıllı kişilerin derhal serbest bırakılması' ve 'Bakü'deki Ganimet Parkı'nın derhal kapatılması' taleplerini reddettiğini belirtmek isteriz. Azerbaycan, ırk ayrımcılığını önlemek için mahkemenin aldığı tedbirlere riayet edecektir" denildi. Ayrıca, "Azerbaycan, uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerine bağlıdır. Azerbaycan uluslararası hukuk çerçevesinde tüm Azerbaycan vatandaşlarının haklarını korumaya ve Ermenistan'ın uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu tutulmasını talep etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Birleşmiş Milletler, Ermenistan, Adalet, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ermenistan'a 'Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önle' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı'ndan Ermenistan'a "Azerbaycanlılara karşı etnik ayrımcılığı önle" çağrısı - Son Dakika
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