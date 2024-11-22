Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, koruma taleplerine ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı. ''Benim pozisyonumda , benim tehdit algılarıma maruz kalan bir kişinin minimum altı polis tarafından korunması gerekiyor'' diyen Özdağ, ''Eğer bana bir suikast yapılır ve ölürsem, üç sorumlusu vardır'' diyerek sorumlu olacakları tek tek sıraladı.

22.11.2024 16:45
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Özellikle sığınmacılar konusundaki sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, koruma taleplerinin karşılıksız bırakıldığını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"DEFALARCA İLETTİM, REDDEDİYORLAR"

"Benim pozisyonumda , benim tehdit algılarıma maruz kalan bir kişinin minimum altı polis tarafından korunması gerekiyor" diyen Özdağ, "Benim tempomda yanımda bir tek polis arkadaşım beni koruyacak şekilde verimli olması, çalışması mümkün değil, o da insan. Bu sistemin değişmesi gerektiğini İçişleri Bakanlığı'na defalarca ilettim. İnatla reddediyorlar, suç işliyorlar" şeklinde konuştu.

"ÖLDÜRÜLÜRSEM 3 SORUMLU VAR"

Bana Göre TV'ye açıklamalarda bulunan Özdağ, sözlerinin devamında Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin hedef seçebileceği beş kişiden biri olduğunu vurgulayarak "Eğer bana bir suikast yapılır ve ölürsem, üç sorumlusu vardır; tetiği çeken örgüt, talimatı veren istihbarat servisi ve İçişleri Bakanı" ifadelerine yer verdi.

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güvenlik, Gündem, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selami Karagülle:
    Hiç kimsenin umurunda değilsin kimle eylesin seni jpn 70 38 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar:
    BU KENDİSİNİ NE ZANNEDİYOR 45 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allah makarnadan alson omru sana versin sn baskan 23 30 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Su Destisi, su yolunda kırılır. Akllı ol, Düşman kazanana kadar, Dost kazanmaya çalış. 31 14 Yanıtla
  • Mehmet null:
    isim söyle zan altında bırakma insanları 31 5 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Salla kale boş. 16 8 Yanıtla
  • Ahmet Emin Silme:
    Kendine güveniyorsan konuş yada konuşacaksan kendi korumanı kendin tut devletin polisini niye kullanıyorsun 11 6 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    kendini bu kadar önemli sanma kimsenin seni taktığı yok 9 3 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Devletin işi gücü yok sana polis verecek boş teneke 1 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    suriyeliden baska siyaseti olmayan tabela partisi genel şeysi 0 0 Yanıtla
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16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
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