Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili yaptığı paylaşımda ''Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin'' dedi.

31.10.2024 11:39  Güncelleme: 11:46
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İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Ahmet Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özer daha sonra çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

"TAPELERİ GÖRENE KADAR BEKLEYİN"

Olayın yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdağ sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin" ifadelerine yer verdi.

31 MART ÖNCESİ UYARMIŞTI

Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde de Ahmet Özer ile ilgili "CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan'ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer'e verilecek her oy Atatürk'ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer'in belediye başkanı olması Kandil'i Esenyurt'a taşıyacaktır" demişti.

Ümit Özdağ\'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak Ahmet Özer sözleri: Tapeleri görene kadar bekleyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yaşar Koldemir:
    Ümit Özdağ, hiç vakit kaybetmeden akp ye katıl..tam akp li olmuşsun . 55 306 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Bende CHP liyim lakin bunu gerçekten sayın ümit ÖZDAĞ Seçim arefesinde söylemişse CHP daha dikkatli olmalıydı,ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye atasözümüz var.simdi bizi CHP mitinglere çağırıyor,ya suçluysa ??? 249 26 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    bunu herkes biliyor bir tek chp seçmeni bilmiyor biliyor fakat işine gelmiyor 173 25 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Ümit HOCAM gümbür gümbür geliyor 124 54 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Eger birsey varsa, Apo yu meclise getirelim demelerinden daha masumcadir emin olun.. 36 84 Yanıtla
  • Ercan Dönmez:
    chp ile iç içeler bunu bilmiyenmi var gen leri aynı 74 17 Yanıtla
  • Adem GS:
    başkanın vardır bi bildiği.. o yüzden. atlamayın sonra mahcup oluyorsunuz her zamanki gibi.. 78 13 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bana arkadaşını söyle sana ne mal olduğunu söyleyeyim 67 11 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ilk kez katiliyorum bu herife 63 9 Yanıtla
  • Alper Elma:
    brawo gerçekten doğru söze ne hacet, neyin ne olduğunu zaten anlamış, ve anlatmış, 27 2 Yanıtla
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