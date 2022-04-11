Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde ABB başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adayı olarak göreve çağırarak çeşitli polemiklerinin fitili ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.
Mansur Yavaş'ı neden aday gösterdiğini açıklayan Özdağ, "Kendisi ile bu konuda hiçbir temas gerçekleştirmedik. Gerçekleştirmiş olsaydık bu komplo olurdu. Biz Zafer Partisi olarak yaptığı gözlemlerimiz sonucunda vatandaşların Sayın Yavaş'ın isminin diğerlerini kenarda bırakacak kadar çok söylendiğini gördük." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamında ise ise Özdağ, "Bu teklif kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Mansur Bey'in arkasında kamuoyu desteği var. Erzurum'un bir dağ köyünde klasik olarak AKP'ye oy veren seçmen de Mansur Bey'e oy vereceğini söylüyor, Trakya'daki CHP seçmeni de oy vereceğini söylüyor. Kutuplaşmış bir siyasette bu çok denk gelebilir bir durum değil." dedi.
Mansur Yavaş'ın "Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim" sözlerine yönelik ise Özdağ, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı değilim demiyor. Mansur Bey doğrusunu yapıyor. Kendi bulunduğu pozisyonda Mansur Bey doğru harekete ediyor, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum diyor. Biz de bu nedenle en yüksek kamu görevinde görmek istiyoruz kendisini." dedi.
Ümit Özdağ, kamuoyunda Mansur Yavaş'la birlikte adaylık için en fazla ismi geçen isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştu. Selahattin Demirtaş'ın "Fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum" ifadelerinden hareketle Demirtaş'ın İmamoğlu'nun desteklediğini söyleyen Özdağ, "Ümit Özdağ da Mansur Yavaş'ı destekliyor" dedi.
Açıklamalarının devamında Özdağ, "İmamoğlu'nun kazanma ihtimali yüksek olsaydı ki değil, hiçbir çalışma bunu göstermiyor. Ben İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildikten sonraki politikaların çok oportünist olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na güven duymadığını söyleyen Özdağ, " Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı bir sözde anıt önünde fotoğraf çektirip , İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Onun için İmamoğlu değil, toplumda karşılığı Mansur Yavaş'ı destekliyoruz." dedi.
Özdağ, Ahmet Hakan'ın "O zaman sizin İmamoğlu'nun siyasi çizgisine itirazınız var" demesi üzerine ise "Ağır itirazımız var tabii ama zaten kazanamıyor" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz - Son Dakika