Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz - Son Dakika

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Geçtiğimiz günlerde ABB başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adayı olarak göreve çağırarak çeşitli polemiklerinin fitili ateşleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu oldu.

"MANSUR YAVAŞ İLE TEMAS GERÇEKLEŞTİRMEDİK"

Mansur Yavaş'ı neden aday gösterdiğini açıklayan Özdağ, "Kendisi ile bu konuda hiçbir temas gerçekleştirmedik. Gerçekleştirmiş olsaydık bu komplo olurdu. Biz Zafer Partisi olarak yaptığı gözlemlerimiz sonucunda vatandaşların Sayın Yavaş'ın isminin diğerlerini kenarda bırakacak kadar çok söylendiğini gördük." ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİ SEÇMEN DE CHP'Lİ SEÇMEN DE YAVAŞ'A OY VERİR"

Açıklamalarının devamında ise ise Özdağ, "Bu teklif kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Mansur Bey'in arkasında kamuoyu desteği var. Erzurum'un bir dağ köyünde klasik olarak AKP'ye oy veren seçmen de Mansur Bey'e oy vereceğini söylüyor, Trakya'daki CHP seçmeni de oy vereceğini söylüyor. Kutuplaşmış bir siyasette bu çok denk gelebilir bir durum değil." dedi.

"MANSUR BEY DOĞRUSUNU YAPIYOR"

Mansur Yavaş'ın "Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim" sözlerine yönelik ise Özdağ, "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı değilim demiyor. Mansur Bey doğrusunu yapıyor. Kendi bulunduğu pozisyonda Mansur Bey doğru harekete ediyor, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum diyor. Biz de bu nedenle en yüksek kamu görevinde görmek istiyoruz kendisini." dedi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ, İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR"

Ümit Özdağ, kamuoyunda Mansur Yavaş'la birlikte adaylık için en fazla ismi geçen isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuştu. Selahattin Demirtaş'ın "Fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum" ifadelerinden hareketle Demirtaş'ın İmamoğlu'nun desteklediğini söyleyen Özdağ, "Ümit Özdağ da Mansur Yavaş'ı destekliyor" dedi.

"POLİTİKALARINI OPORTÜNİST BULUYORUM"

Açıklamalarının devamında Özdağ, "İmamoğlu'nun kazanma ihtimali yüksek olsaydı ki değil, hiçbir çalışma bunu göstermiyor. Ben İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildikten sonraki politikaların çok oportünist olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP VE DİYARBAKIR ZİYARETİ

İmamoğlu'na güven duymadığını söyleyen Özdağ, " Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı bir sözde anıt önünde fotoğraf çektirip , İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Onun için İmamoğlu değil, toplumda karşılığı Mansur Yavaş'ı destekliyoruz." dedi.

"SİYASİ ÇİZGİSİNE AĞIR İTİRAZIMIZ VAR"

Özdağ, Ahmet Hakan'ın "O zaman sizin İmamoğlu'nun siyasi çizgisine itirazınız var" demesi üzerine ise "Ağır itirazımız var tabii ama zaten kazanamıyor" diye konuştu.